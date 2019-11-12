Губернаторские гранты на благоустройство получат в 2020 году 112 сел под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 12 ноября. /ТАСС/. Более 100 сельских поселений в Волгоградской области в 2020 году получат губернаторские гранты на благоустройство в размере 3 млн рублей, сообщил во вторник глава региона Андрей Бочаров на заседании Совета муниципальных образований области.

"Оставшиеся 112 сельских поселений получат в 2020 году по 3 млн рублей на благоустройство, на преображение общественных зон", - сказал губернатор.

В пресс-службе администрации региона ТАСС уточнили, что всего в Волгоградской области 399 сельских поселений. Из них в 2016-2019 годах трехмиллионные гранты на реализацию проектов благоустройства получили 287 поселений.

На заседании Бочаров отметил, что с 2021 года область приступит к новому этапу: ежегодные гранты получат муниципальные районы на благоустройство административных центров. Еще одно нововведение - поселениям, не являющимся административными центрами, где проживают более 500 человек, профинансируют проекты благоустройства или ремонт домов культуры.

"С 2021 года мы на эти цели в бюджете Волгоградской области предусмотрим значительной объем финансовых средств, сумма будет в разы больше. Поэтому будем требовать четкости проведения документации, контроля за выполнением работ, чтобы средства были направлены по назначению", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Бочаров также сообщил, что начатая в 2019 году модернизация систем наружного освещения, которая уже проведена в 170 селах и хуторах, будет продолжаться. По его словам, с 2020 года для муниципалитетов будет предусмотрено порядка 8 млн рублей каждому. "Программу разобьем на пятилетний период, чтобы в значительной части провести модернизацию освещения в населенных пунктах. По городам будет отдельная программа", - уточнил губернатор.