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На телеканале "МИР" покажут фильм об отшельнице Агафье Лыковой

Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, обнаруженной геологами в 1978 году в Западных Саянах

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Документальный фильм "Одна дома", снятый телеканалом "МИР" совместно с агентством "Социальные Сети", о жизни отшельницы Агафьи Лыковой, живущей в глухой тайге на территории заповедника в Республике Хакасия, покажут на телеканале в среду. Об этом во вторник сообщает пресс-служба канала.

"В среду, 13 ноября 2019, в полночь, на телеканале "МИР" выходит документальный фильм "Одна дома", посвященный знаменитой российской отшельнице Агафье Лыковой. Это одна из первых попыток рассказать о Лыковой, не как о "таежном Робинзоне", а раскрыть религиозный и социальный аспект затворничества - осознанный побег от цивилизации", - говорится в сообщении.

Съемки картины проходили на заимке Лыковых у реки Еринат в Хакасском национальном заповеднике. Кроме того, съемочная группа посетила село старообрядцев Таяты, природный парк Ергаки, соленые озера Хакасии, Саяно-Шушенскую ГЭС и техногенный Туимский провал, а также встретилась с главой Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием.

"Про Агафью Карповну снято немало фильмов, и написаны сотни статей, но там ее представляют эдакой чудачкой, которая живет на опушке леса. На самом деле Лыкова осознанно не хочет возвращаться на "большую землю" и стала примером для подражания для многих, уставших от цивилизации", - приводит пресс-служба слова продюсера фильма и организатора экспедиции Дениса Терехова.

Второй фильм, созданный в рамках этой же поездки, "Сельские леди и джентльмены" находится в производстве. Он расскажет о том, почему люди осознанно отказываются от цивилизации и уезжают в сибирские села. ТАСС является партнером проекта.

Об Агафье Лыковой

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры.

К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет) и Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года) и Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. Агафья живет в тайге одна, периодически с ней остаются добровольные помощники, чтобы управляться с хозяйством

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