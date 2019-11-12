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Опрос: большинство топ-менеджеров регулярно испытывает стресс на работе

Регулярно стресс испытывают 66% респондентов, отмечается в исследовании сервиса по поиску работы Rabota.ru и бизнес-сообщества "Атланты"
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Две три опрошенных руководителей компаний призналось, что постоянно испытывает стресс на рабочем месте. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Rabota.ru и бизнес-сообщества "Атланты", который имеется в распоряжении ТАСС.

"Стресс оказался неотделим от работы управленцев: 66% опрошенных призналось, что испытывает его регулярно, причем почти половина из них связала сильное напряжение с уровнем своей должности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основными причинами стресса четверть руководителей назвали неспособность воплотить запланированное, 17% - темп жизни, 16% - отсутствие полноценного сна, 13% - слишком высокую ответственность, каждый десятый - отсутствие отдыха. Среди прочих причин звучали: отсутствие достаточного общения с семьей и друзьями, времени для саморазвития и несбалансированное питание.

Согласно опросу, 55% топ-менеджеров находит возможность постоянно развиваться. Больше трети (37%) хотят развиваться, но не имеют свободного времени. Чаще всего руководители развиваются, читая бизнес-книги (39%) и посещая тренинги (29%). Каждый пятый (21%) имеет наставника, а каждый десятый посещает бизнес-мероприятия.

При этом планы на год строят менее половины (44%). "Такая статистика в России не удивительна. По оценке знаменитого американского инвестора Джона Доэра, только половина глобальных компаний ставит годовые цели. А их выполнение контролирует и того меньше - всего 6%", - пояснил основатель бизнес-сообщества "Атланты" Михаил Воронин.

Опрос проводился среди 2,6 тыс. топ-менеджеров по всей территории РФ в ноябре 2019 года.

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