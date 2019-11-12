Генпрокуратура готовит совещание по усилению ответственности недобросовестных страховщиков

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ планирует провести межведомственное совещание, в центре внимания которого будут вопросы борьбы с правонарушениями в сфере страхования рисков неисполнения застройщиками обязательств, а также выработка предложений по усилению ответственности недобросовестных страховщиков. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на парламентский запрос, направленный Госдумой 16 октября.

"В целях координации и активизации работы уполномоченных правоохранительных и контролирующих органов по противодействию правонарушениям в сфере страхования рисков неисполнения застройщиками обязательств, а также выработки предложений по усилению ответственности недобросовестных страховщиков Генеральной прокуратурой РФ запланировано проведение межведомственного совещания", - говорится в письме за подписью генпрокурора Юрия Чайки (копия есть в распоряжении ТАСС). "Проверочные мероприятия на обозначенном направлении продолжаются. Устранение вскрытых в ходе проверки нарушений взято Генеральной прокуратурой РФ под контроль", - подчеркивается в документе.

Анализ сложившейся ситуации свидетельствует, что с августа 2019 года до настоящего времени "не всеми страховщиками в полном объеме выполнены требования законодательства о перечислении на номинальный счет фонда страховых премий по досрочно прекращенным договорам страхования гражданской ответственности строительных компаний", подчеркнул Чайка. "Такие нарушения, а также непредставление в фонд информации о количестве подобных договоров послужили основанием для внесения 29 октября 2019 года прокуратурой Рязанской области представления руководителю временной администрации ООО "Страховая компания "Респект", - говорится в ответе.

Кроме того, Генпрокуратурой "организована проверка законности решения следственного управления УМВД России по Вологде о прекращении 04 июля 2019 в связи с деятельным раскаянием уголовного дела о неперечислении ООО "Страховая компания "Респект" гражданам возмещения в связи с невыполнением застройщиком договоров о долевом строительстве жилых домов в Вологодской области", информировал глава надзорного ведомства. Он уточнил, что вывод финансовых активов должностными лицами данной страховой организации, их аффилированность с банковскими учреждениями "являются предметом процессуальной проверки следственного органа". Вынесенное 18 сентября 2019 года по ее итогам постановление об отказе в возбуждении уголовного дела надзирающим прокурором 29 октября 2019 отменено, даны указания об оценке деятельности ООО "Страховая компания "Респект" в части невыполнения обязанностей перед фондом, сказано в ответе.

"В связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, выразившимися в неполноте процессуальных действий, отсутствии системной работы по установлению всех обстоятельств произошедшего, низком уровне ведомственного контроля, которые повлекли превышение разумных сроков уголовного судопроизводства, прокуратурой Рязанской области руководителю следственного органа 29 октября 2019 года внесено соответствующее требование", - отмечается в документе.

Парламентский запрос

О поступлении ответа на обращение палаты сообщил во вторник спикер Вячеслав Володин. Генеральной прокуратуре РФ было предложено "дать оценку складывающейся правоприменительной и судебной практике в сфере страхового надзора с точки зрения соблюдения прав и законных интересов граждан", пояснял ранее глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. В частности, речь шла о проверке страховой компании "Респект". По словам парламентария, необходимо было дать оценку действиям, сопровождавшим отзыв лицензии у компании, назначение временной администрации, отмену принятых решений, а также "создаваемые страховой компанией препятствия для доступа к необходимой документации".

Кроме того, Госдума попросила Генпрокуратуру РФ провести "весь комплекс возможных оперативных мероприятий" в целях защиты прав дольщиков, дать оценку достаточности имеющихся контрольно-надзорных функций и уголовно-правовую оценку договоров страхования гражданской ответственности застройщиков с истекшими сроками выполнения обязательств.

Николаев приводил статистику, согласно которой страховщики ответственности застройщиков за все время работы соответствующего закона (с 1 января 2014 года до конца 2018 года) собрали с застройщиков 57 млрд руб. премий, выплатили дольщикам обанкротившихся застройщиков 1,5 млрд руб., при этом премии в фонд были переданы в размере 1,8 млрд рублей.

Страхование ответственности застройщиков было признано неработающим механизмом защиты прав дольщиков, было заменено на создание фонда защиты прав дольщиков, формирующийся из отчислений застройщиков.