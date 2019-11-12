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Минкультуры ужесточило контроль за тратой средств на реставрации в музеях-заповедниках

За распределением средств на реставрацию должен следить, в первую очередь, директор непосредственно на месте, а не региональная дирекция Минкультуры, отметила заместитель министра культуры России Алла Манилова

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ ужесточило надзор над реализацией выделенных из департаментов средств на реставрационные работы в музеях-заповедниках. Об этом журналистам во вторник сообщила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"Я знаю, что по всем объектам, которые я курирую, контроль делается с шагом в две недели. Это частый контроль. Это не контроль через полгода. Контроль ужесточили, все стало строже", - сказала она.

По ее словам, за распределением средств на реставрацию должен следить, в первую очередь, директор непосредственно на месте, а не региональная дирекция Минкультуры. "У этих директоров другая философия руководства музеем, они хозяева той территории, которой занимаются. В этом смысле таким директорам целесообразно, чтобы они постепенно наращивали структуру музея и предусматривали некоторые службы у себя, в том числе и надзорные. И сам директор должен смотреть, идет у него стройка или реставрация", - отметила замминистра.

17 сентября правоохранительные органы задержали заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, экс-главу департамента госохраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Владимира Цветнова, гендиректора одной из столичных фирм Татьяну Магдееву и экс-гендиректора ООО "Сфера" Сергея Семикова. В тот же день им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантам в зависимости от роли каждого вменяется до пяти эпизодов мошенничества на общую сумму более 20 млн рублей бюджетных средств, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря. Вину никто из них не признает.

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