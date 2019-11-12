В Симферополе представили редкие издания Пушкина и Толстого на крымскотатарском языке

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Редкие издания сказок и детских рассказов Александра Пушкина и Льва Толстого на крымскотатарском языке представили на выставке книг в ходе дней крымскотатарской письменности и культуры специалисты Библиотеки имени И. Гаспринского, сообщила ТАСС ее директор Гульнара Ягьяева.

Дни крымскотатарской письменности и культуры отмечаются ежегодно в ноябре с 2009 года по инициативе Республиканской крымскотатарской библиотеки имени И. Гаспринского для возрождения и популяризации языка и культуры крымских татар.

"Это издания на крымскотатарском языке из фонда редких книг нашей библиотеки: "Рассказы о животных" Льва Николаевича Толстого, "Сказка о рыбаке и рыбке" Александра Сергеевича Пушкина, басни Ивана Андреевича Крылова, крымскотатарские сказки, поговорки. Все они были изданы до 1941 года и переданы из библиотек России, так как в Крыму они не сохранились", - сообщила Ягьяева.

По ее словам, в фоде редких книг библиотеки более 2 тыс. редких книг, а всего в библиотеке более 50 тыс. томов. Среди них книжные памятники: "Аль-Коран", перевод на русский язык с французского издания XVII века и две книги Павла Сумарокова "Досуги крымского судьи" XVIII века.

"Это сравнительно небольшой фонд. Но, мы стараемся собирать книги по всему миру. Все, что связано с Крымом, с крымскими татарами, на различных языках. Это книги о крымских татарах на крымскотатарском языке, на русском языке, на турецком и других. Много поступлений от дарителей, которые передают нам целые библиотеки в тысячи томов", - отметила директор библиотеки.

В свою очередь Рает Карамурзаев, замдиректора госучреждения "Медиацентр имени И. Гаспринского", специализирующегося на издание литературы на родных языках народов Крыма, сообщил ТАСС, что за последние почти пять лет, число книг на крымскотатарском в республике выросло с 18 наименований в 2015 году, когда образовался центр, до 33 в 2019 году. Это стихи, познавательная и детская литература.

Помощь репатриантам

18 мая 2019 года исполнилось 75 лет с начала депортации крымских татар в 1944 году. 21 апреля 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму. По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживает 268,7 тысячи человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тысячи.

Вопросы, связанные с репатриантами, впервые начали решаться с воссоединения Крыма с Россией. До 2020 года в рамках реализации ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма будет реализовано 74 инвестиционных проекта на общую сумму свыше 7 млрд рублей, что позволит обеспечить около двух тысяч семей собственным жильем, ввести в эксплуатацию семь детсадов на 1,5 тыс. мест, две школы на 1 тыс. мест, обеспечить более 10 тыс. семей сетями электро-, водо-, газоснабжения и канализацией.

В республике, в соответствии с местным законодательством, три языка: русский, украинский и крымскотатарский имеют статус государственного.