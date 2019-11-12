В ООН показали фильм о возвращении чеченских детей на родину из лагеря в Сирии

ЖЕНЕВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Представители дипломатического корпуса Женевы стали первыми зрителями документального фильма "Дети государства" режиссера Евдокии Москвиной. Демонстрация этой ленты, проникновенно рассказывающей о розысках в Сирии и возвращении на родину из лагеря для беженцев Эль-Холь пяти чеченских девочек, оставшихся без родителей, состоялась во вторник в женевской штаб-квартире ООН.

Премьерный показ фильма организовало постоянное представительство России. Сирийская тема не могла оставить равнодушными зрителей-дипломатов, учитывая, что именно Женева на протяжении целого ряда лет является местом проведения встреч по сирийскому урегулированию. "Эта документальная лента затрагивает сердцевинные ценности ООН. Спасение детей от гуманитарной катастрофы в лагере Эль-Холь - это миссия, которую призвано поддержать международное сообщество. Репатриация своих граждан представляет собой практическую меру по улучшению гуманитарной ситуации в Сирии", - отмечалось в приветствии постпредства, озвученном перед демонстрацией ленты.

Дети Эль-Холя

Фильм представляет собой подробный рассказ о том, как шаг за шагом родственники девочек, режиссер фильма и представители неправительственной организации "Русская гуманитарная миссия" двигались к поставленной гуманной цели. Камера запечатлела горе и тоску бабушки, дедушки и тети девочек в селе Беной-Юрт Чеченской Республики, которым не под силу было самим их вызволить и вернуть домой. Москвина отправилась в Эль-Холь. Она показывала фото девочек встреченным ею в лагере детям и наконец, после непростых и небезопасных поисков, нашла их.

Проведенные затем переговоры и очень необходимая в таких вопросах поддержка российских государственных структур сделали возможным возвращение детей на родину. В фильме реалистично показаны тяжелые условия в Эль-Холе, недоверие его обитателей, их растерянность, ощущение неопределенности, опасения за судьбу близких и возмущение. В этом лагере нашли приют десятки тысяч людей, включая жен и детей тех, кто оказался в сетях террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), а затем был убит в бою или задержан и отправлен за решетку.

Ранее Москвина сняла два фильма на сирийскую тему. Первый - "Невесты ИГИЛ" - о девушках из стран Европы, которые "ушли в халифат". (Группировка "Исламское государство" до 2014 года называлась "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ.) Вторая документальная лента повествует о жизни сирийцев в условиях войны ("Баллада о стране"). "Затем мне захотелось рассказать о работе "Русской гуманитарной миссии", - сказала режиссер в интервью ТАСС. - Когда мы с киностудией "Стелла" начали работу над этим фильмом, то поняли, что самая сложная история связана с детьми, которые остались после ИГИЛ".

"Я понимала, что, будучи журналистом и режиссером, я не могу одна вывезти детей, - продолжила она. - Но когда я увидела этих девочек и они меня спросили: "А ты правда нас отвезешь к бабушке?", то я пообещала им и уже не могла жить, не думая об этом. Почти полгода ушло потом на всевозможные переговоры. К счастью, у "Русской гуманитарной миссии" были в Сирии возможности договориться, чтобы нам вернули этих девочек".

Собеседница агентства особо отметила содействие со стороны МВД по Чеченской Республике в решении многочисленных вопросов, касающихся возвращения детей на родину. Она тепло поблагодарила и другие российские ведомства. В творческих планах Москвиной - снять документальный фильм о сирийских курдах в свете операции Турции на северо-востоке Сирии. По ее мнению, "в тот момент, когда [президент США Дональд] Трамп резко решил уйти из Сирии, все как-то быстро и незаслуженно забыли о вкладе курдов в борьбу с ИГИЛ".

Сирийская боль

"Русская гуманитарная миссия" работает в Сирии с 2015 года. Она оказывает помощь нуждающемуся населению, доставляя продовольствие, предметы первой необходимости, медикаменты и учебники для детей, сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник миссии Константин Сарваниди.

"В фильме "Дети государства" показана боль, выпавшая на долю родственников детей, которые в силу различных причин оказались в лагерях для беженцев", - поделился он, выразив надежду, что удастся вернуть на родину из Сирии не только российских детей, но и юных граждан других стран, в том числе из числа государств - соседей РФ. В фильме говорилось, что в лагерях для беженцев есть, в частности, дети из Узбекистана и Таджикистана. "Если поступит запрос, то мы готовы оказать помощь и содействие, чтобы вывезти этих детей по месту жительства родственников", - сказал Сарваниди.

Присутствовавший на демонстрации киноленты в Женеве представитель Регионального правительства Курдистана (Ирак) Диндар Зебари, оказавший содействие в вызволении девочек, заявил корр. ТАСС что фильм Москвиной "очень реалистичный и показывает действительную картину изнутри".

"Это одна из историй, касающаяся десятков тысяч детей. Они были в лагере. Но есть также история детей и женщин, которые были боевиками ИГИЛ, есть и другие истории как часть общей проблемы "халифата", - пояснил он. "Много лагерей, много жертв. Но, к сожалению, мировые гуманитарные агентства снижают свои усилия в этом районе", - констатировал собеседник агентства.