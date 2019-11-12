Профильный комитет Госдумы обсудит поправки о наделении частных лиц статусом иноагента

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в среду рассмотрит поправки к законопроекту о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющие наделять таким статусом физические лица.

Инициаторами корректировки документа ко второму чтению выступили руководитель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов и глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Во вторник председатель профильного комитета Леонид Левин сообщил, что всего ко второму чтению поступило 10 поправок. Ими предлагается установить классифицирующие признаки, по которым организация или частное лицо могут быть признаны лицом, выполняющими функции иностранного агента. Кроме того, определяются ведомство, ведущее реестр иносми-иноагентов и лиц, выполняющих функции иностранного агента, а также органы, принимающие решение о включении в такой список.

Как ранее сказал ТАСС Климов, для наделения физического лица статусом иностранного агента оно должно на постоянной основе "активно сотрудничать с официально признанными иноагентами". При этом получение вознаграждения от них само по себе не будет являться критерием для признания частного лица иноагентом, добавлял он. По оценкам сенатора, нововведения могут затронуть в общей сложности 20-30 человек, а принятие соответствующего законопроекта возможно до конца года. Поправки, подчеркивал он, направлены на детализацию положений законопроекта во избежание случайного попадания физических лиц в перечень иноагентов.

Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова поясняла ТАСС, что зарубежным СМИ, выполняющим функцию иностранного агента, могут быть признаны физические лица в случае, если они распространяют информационные материалы и получают вознаграждение от иностранных структур. Одновременно, отметила сенатор, парламентарии работают над сопутствующим законопроектом о штрафах для не выполняющих требования законодательства зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, или учрежденных ими юридических лиц.

Согласно действующим нормам, СМИ-иноагентами могут быть признаны лишь иностранные юридические лица или иные иностранные структуры. Они обязаны осуществлять свою деятельность на территории России только через российское юридическое лицо и маркировать свою информационную продукцию "иностранный агент".

О законопроекте

В конце 2017 года в РФ был принят закон о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Он позволяет признавать средство массовой информации иноагентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. В развитие и дополнение этого закона Госдума 12 января 2018 года приняла в первом чтении законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иностранного агента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентом физическое лицо. Это стало ответом на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.