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Дипломаты РФ в Италии следят за соблюдением прав сына россиянки, забранного соцслужбами

Итальянский суд по делам несовершеннолетних, в частности, рассматривает возможность возвращения Анны Варгановой на родину вместе с сыном

РИМ, 13 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Италии контролирует ситуацию и следит за соблюдением законных интересов несовершеннолетнего российского гражданина, сына россиянки Анны Варгановой, проживающей в итальянском городе Бари. Как сообщили во вторник в дипломатическом представительстве, 11 ноября дипломаты присутствовали на первом заседании суда по делам несовершеннолетних, на котором рассматривается вопрос о дальнейшей судьбе пятилетнего мальчика, временно отлученного от матери социальными службами Италии.

Кроме того, 8 ноября сотрудник консульского отдела посольства РФ посетил учреждение, в котором в соответствии с предыдущим решением суда о приостановлении родительских прав Варгановой находится ее ребенок.

"В приюте проживает немногочисленная группа детей разного возраста. Социальные работники обеспечивают заботу, питание, посещение учебных занятий и спортивных секций ребятами. Мать и сын встречаются раз в неделю в присутствии социального работника, два раза в неделю общаются по телефону", - говорится в заявлении посольства.

Кроме того, в дипломатическом представительстве сообщили, что следующее заседание суда по делу Варгановой состоится 2 марта 2020 года. Итальянский суд по делам несовершеннолетних, в частности, рассматривает возможность возвращения россиянки на родину вместе с сыном. В России у женщины есть родственники, которые выразили готовность взять мальчика под свою опеку.

Минувшим летом в социальных сетях появилась история проживающей в Бари 41-летней Анны Варгановой, которая утверждала, что социальные службы забрали у нее пятилетнего сына, рожденного в Италии вне брака и имеющего российское гражданство. В посольстве РФ ознакомились с постановлением суда о временном приостановлении родительских прав россиянки и сообщили, что оно имеет обоснование. В мэрии Бари ТАСС указали, что социальные службы действуют в интересах матери и ребенка и "исходят из их физического и психологического состояния". Там также сообщили, что женщина много лет находится на попечении социальных служб "по разным причинам".

Варганова утверждает, что ее лишили ребенка с целью его дальнейшей передачи на усыновление бездетной паре. Женщина связалась с соответствующими общественными организациями соотечественников, а также российскими компетентными органами. Она добивается возвращения с сыном на родину, утверждая, что ребенка у нее забрали, когда она сообщила об этом намерении на одной из встреч с социальными работниками, которые оказывали ей помощь.

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