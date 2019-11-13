Морское сообщение между Сахалином и Курилами прервано из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Компания-перевозчик "Сахалин-Курилы" в среду из-за неблагоприятных погодных условий в регионе отменила рейс теплохода "Игорь Фархутдинов" на регулярной линии Сахалин - Курилы (Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан). Об этом сообщается в пресс-релизе министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Спасатели региона объявили во вторник экстренное предупреждение на севере Сахалина в связи с ожидаемыми 13 ноября метелью и штормовым ветром. Сейчас в северной части острова идет снег, ветер достигает скорости 17 м/с, в море в районе Курил зафиксировано сильное волнение. В южной части Сахалина хорошая солнечная погода, ветер и осадков нет.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями из-за прохождения обширного циклона на Курильских островах, ООО Морская компания "Сахалин-Курилы" приняла решение об отмене на регулярной линии Сахалин-Курилы рейса теплохода "Игорь Фархутдинов" 13 ноября 2019 года", - говорится в распространенном сообщении.

В министерстве сообщили, что компания-перевозчик вернула пассажирам деньги за билеты. Ближайший рейс, в соответствии с расписанием движения судна, запланирован на 23 ноября. Другого способа морского сообщения между Сахалином и Курилами нет. Кроме того, на самолете можно добраться только до Итурупа и Кунашира, авиасообщение с Шикотаном отсутствует.

Ранее сообщалось о задержке рейсов самолетов между Южно-Сахалинском и Охой на четыре часа из-за метели. Планировалось, что по направлению в Оху самолет вылетит в 13:00 (05:00 мск), а в обратном - в 18:00 (10:00 мск).