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"Россия - страна возможностей" запустила конкурс в сфере туризма "Мастера гостеприимства"

Зарегистрироваться для участия можно до 20 декабря

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" начала проведение конкурса, направленного на развитие внутреннего туризма "Мастера гостеприимства". Об этом сообщил журналистам в среду руководитель АНО Алексей Комиссаров.

"Сегодня мы начинаем конкурс "Мастера гостеприимства", который стал 21-м проектом в нашей платформе "Россия - страна возможностей". Мы делаем этот конкурс совместно с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства. Проект, как мы ожидаем, позволит привлечь больше внимания к разным городам и достопримечательностям нашей страны, будет способствовать развитию туристической инфраструктуры", - сказал Комиссаров.

Он добавил, что в проекте могут принимать участие и те, кто давно работает в отрасли, и те, кто делает первые шаги в этой сфере. Комиссаров уточнил, что регистрация продлится до 20 декабря - для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить видеоприветствие с рассказом о любимом городе, регионе или другом туристическом объекте России. В январе-феврале пройдет заочный отборочный этап, состоящий из тестов, оценивающих общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции участников.

В пресс-службе АНО уточнили, что полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в девяти регионах России. Финал состоится в апреле будущего года. Победителями станут 50 конкурсантов, они получат наставников из числа лидеров туриндустрии и представителей профильных органов власти. 25 победителей смогут пройти обучение по программе MBA в Сколково. Кроме этого, авторы 10 лучших проектов в сфере туризма получат гранты на их реализацию.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

Теги
Россия
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