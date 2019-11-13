Комитет Думы определится по законопроекту о цифровом профиле после отзыва кабмина

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи определит позицию по законопроекту о цифровом профиле россиян после поступления отзыва правительства. Об этом сообщил в среду журналистам глава комитета Леонид Левин.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что данная инициатива подверглась критике со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ). Согласно статье, спецслужба считает, что "обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств".

"Речь идет об отзыве, который ФСБ направила в Государственно-правовое управление президента. Но я знаю, что ряд органов власти относится к данной инициативе критически с достаточно серьезными аргументами", - сказал Левин журналистам. По его словам, "то, что попало в прессу, подтверждает информацию, которая уже есть в комитете".

"Но окончательное решение по данному законопроекту мы примем после того, как получим отзыв правительства", - подчеркнул парламентарий, уточнив, что "до сих пор правительство свою позицию по нему [законопроекту] не сформулировало".

Левин обратил внимание, что, "с одной стороны, законопроект крайне важный, регулирующий чувствительные для всех граждан вопросы, а с другой - связан с аспектами цифровой экономики, о которой сегодня много говорится". Поэтому, резюмировал он, "прежде чем сформулировать окончательную позицию комитета, хотелось бы получить реакцию на этот законопроект комиссии правительства по законопроектной деятельности".

Законопроект о цифровом профиле

Законопроект о цифровом профиле россиян был внесен в Госдуму 5 июля вместе с законопроектом об электронной подписи с криптографической защитой информации. Оба документа касаются совершенствования правовой базы нацпроекта "Цифровая экономика".

Первый из законопроектов вводит в законодательство понятие "Цифровой профиль", в котором будут собраны различные личные сведения. Цифровой профиль, как предполагается, создаст возможность автоматизированного получения данных о гражданах посредством одного окна. С помощью цифрового профиля будут обеспечиваться идентификация и аутентификация физических и юридических лиц, получение и отзыв согласия на обработку персональных данных граждан, а также хранение сведений о гражданах и юридических лицах в электронной форме, в том числе результатов предоставления государственных и муниципальных услуг.

Второй документ устанавливает единое требование к универсальной усиленной квалифицированной электронной подписи: она формируется с использованием средств криптографической защиты информации.