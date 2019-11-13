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Концерт ансамбля нацгвардии РФ прошел в провинции Хайнань

Ансамбль исполнил "Катюшу", "Тройку", "Очи черные", "Подмосковные вечера", а также китайские "Цветок жасмина" и "Песню героя"

ХАЙКОУ /Китай/, 13 ноября. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ выступил с большой концертной программой в южнокитайской провинции Хайнань, получившей высокую оценку зрителей. Об этом сообщило управление по делам культуры и туризма острова.

Ансамбль исполнил такие знаменитые произведения, как "Катюша", "Тройка", "Очи черные", "Подмосковные вечера", а также китайские "Цветок жасмина", "Песня героя".

"Хайнаньская публика осталась под большим впечатлением от песен и танцевального репертуара российских артистов", - подчеркивается в сообщении управления по делам культуры и туризма.

Ранее творческий коллектив под руководством генерал-майора Виктора Елисеева совершил турне по КНР, выступив и в Пекине, где блестяще исполнил "Домой с Победой", "Вдоль по Питерской", "Ой, цветет Калина", "Эй, ухнем", а затем совместно с китайскими музыкантами - "Песню реки Янцзы", "Мы с моей Родиной", "Подмосковные вечера".

"Мы часто приезжаем в Китай и каждый раз восторгаемся этим народом, удивляемся его успехам, прогрессу, энергии и любви к своей стране", - подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС Виктор Елисеев.

Ансамбль национальной гвардии был создан в 1973 году и унаследовал лучшие традиции советского искусства армейской песни и пляски. В его составе более 100 артистов, в том числе мужской хор, танцевальная группа, оркестр, солисты, детский военный ансамбль. Более 20 участников этого художественного коллектива, выступавшего в более чем в 70 странах, награждены почетными правительственными наградами. С 1995 года ансамбль гастролировал в КНР свыше 15 раз и получил широкую известность у китайских зрителей.

Теги
КитайХайнань
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