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Таможенники в Шереметьево изъяли двух котят леопардовой кошки у гражданина Вьетнама

Животных передали в центр передержки

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Таможенники в аэропорту Шереметьево изъяли у гражданина Вьетнама двух котят азиатской леопардовой кошки. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы России (ФТС).

"Сотрудники Шереметьевской таможни задержали двух котят азиатской леопардовой кошки, которых пытался незаконно ввезти из Ханоя 45-летний гражданин Вьетнама <...> В ходе досмотра багажа пассажиров таможенники обнаружили в картонной коробке контейнер для перевозки животных, в котором находились два котенка леопардового окраса", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе ФТС добавили, что у пассажира отсутствовали разрешительные сертификаты на перевозку животных, подпадающих под действие Конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (СИТЕС) (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES).

Животных передали в центр передержки, где им обеспечен необходимый уход. Проверка по данному факту будет продолжаться.

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Россия
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