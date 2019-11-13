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Во Франции почтили память жертв терактов 13 ноября 2015 года

Главная траурная процессия прошла от стадиона "Стад де Франс", где произошла первая атака, до парижского концертного зала "Батаклан"

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Франция в среду почтила память жертв терактов, совершенных исламистами 13 ноября 2015 года в Париже и столичном пригороде Сен-Дени. Тогда от рук боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) погибли 130 человек.

Главная траурная процессия прошла в этот день от стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, где произошла первая атака, до парижского концертного зала "Батаклан". В шествии приняли участие глава МВД Франции Кристоф Кастанер, министр юстиции республики Николь Беллубе, мэр Парижа Анн Идальго, а также родственники погибших. Они возложили цветы к мемориальной доске, установленной у стадиона в 2016 году, и почтили память жертв терактов минутой молчания.

Далее участники процессии направились в восточные районы Парижа, где исламисты четыре года назад устроили перестрелку сразу в нескольких барах и кафе. Заключительным пунктом в их маршруте стал концертный зал "Батаклан", где от рук террористов погибли 90 зрителей.

Слова поддержки родственникам и близким погибших высказал президент Франции Эмманюэль Макрон. "Давайте вспомним обещание, которое мы себе давали, - оставаться едиными, чтобы не позволить победить тем, кто совершил эти атаки, - написал он в своем Twitter. - Давайте вспомним 13 ноября и жертв этих нападений".

Госсекретарь при МВД Лоран Нуньес, выступая во вторник в эфире радиостанции France Inter, отметил, что "уровень террористической опасности в стране остается высоким". "Угроза изменилась, приняла другие формы, но мы должны все оставаться бдительными", - сказал он.

Теракты 2015 года

Серия террористических атак, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка ИГ, произошла в Париже и столичном пригороде Сен-Дени 13 ноября 2015 года. У стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии, прогремели взрывы: трое смертников подорвали пояса со взрывчаткой. Почти одновременно вооруженные атаки также были совершены возле оживленных заведений на бульварах Шарон и Вольтер, на улице Фонтен-о-Руа и на улице Алибер.

После этого террористы ворвались в расположенный в том же районе "Батаклан", захватили заложников и вскоре были ликвидированы в ходе штурма, который провел спецназ полиции. В результате нападений террористов в общей сложности погибли 130 человек, еще около 350 получили ранения.

После случившегося власти Франции ввели в стране режим чрезвычайного положения, который был отменен лишь 1 ноября 2017 года.

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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