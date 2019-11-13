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Parisien: "человек-паук" Ален Робер не сумел покорить 152-метровый небоскреб в Париже

Скалолазу не удалось вылезти на крышу высотного здания, он был вынужден проникнуть в одно из офисных помещений через окно

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Французский "человек-паук", скалолаз-экстремал Ален Робер осуществил восхождение в среду по стене 152-метрового небоскреба "Ариан" у западной окраины Парижа. Об этом сообщила на своем сайте газета Le Parisien.

Робер смог добраться до верхних этажей офисного небоскреба, распложенного в квартале Дефанс. Однако 57-летнему скалолазу не удалось вылезти на крышу высотного здания - он вынужден был проникнуть в одно из офисных помещений через окно. Когда он спустился на лифте на первый этаж, там уже ждали полицейские, которые отвели его в комиссариат.

Это было уже второе "посещение" Робером в этом году квартала офисных небоскребов Дефанс. 25 марта он за 45 минут успешно забрался на 145-метровую башню энергетической корпорации Engie. Всего на счету Робера, фигурирующего в Книге рекордов Гиннесса, около сотни подобных восхождений. Он успешно покорял, в частности, Эмпайр-стейт-билдинг, Эйфелеву башню, главное здание МГУ в Москве, Башни Петронас в Куала-Лумпуре, небоскреб Агбар в Барселоне.

В квартале Дефанс Робер забирался ранее на башни компаний Total и Areva.

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