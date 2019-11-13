В разработке стандарта участия граждан в развитии городов АСИ поучаствуют 16 регионов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Участие в разработке и последующем тестировании на своих территориях стандарта общественного участия в проектах муниципального развития, работу над которым начало Агентство стратегических инициатив (АСИ), примут 16 регионов России. Об этом на первой экспертной сессии по обсуждению стандарта, трансляция которой велась в 15 городах, сообщила руководитель центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

"Уже 16 регионов подтвердились, которые готовы у себя в муниципалитетах внедрять эту систему гражданского участия и ее прорабатывать и на экспертном, и на гражданском уровнях. Мы начнем здесь, на федеральном уровне обсуждение, дальше проедем, до нового года, возможно, до конца января, и по итогам проведем еще одно большое экспертное обсуждение, сборку того, что говорят регионы, что говорят муниципалитеты", - сказала она, уточнив, что в числе городов-участников Тюмень, Севастополь, Майкоп, Магадан, Воронеж, Иркутск, Калининград, Ростов-на-Дону, Тула, Ульяновск, Псков, Барнаул, Махачкала, Волгоград, Екатеринбург.

Журавлева пояснила, что центр городских компетенций АСИ провел анализ нормативно-правовых актов о порядке проведения публичных слушаний в 85 региональных центрах. Выяснилось, что, например, в трети проанализированных документов не приводится информация об источнике финансирования подготовки и проведения публичных слушаний, в 27% - не описаны способы информирования граждан о проведении слушаний, а в положениях 14 центров субъектов есть упоминание о возможности отказа в их проведении без указания причины.

"Порядка 1 млн человек были вовлечены [по итогам анализа градостроительных конфликтов в 83 крупных городах страны на период с 1 января 2017 года по 23 августа 2019 года] в деятельность, когда люди были недовольны. На первом месте это была история с точечной застройкой, на втором месте - рекреационные зоны, и третье место - истории с благоустройством отдельных объектов", - рассказала она.

По словам вице-президента Союза архитекторов России Дмитрия Наринского, в городах должен быть отработан процесс мониторинга, освещения принятия решения, взаимодействия с населением. Он также отметил, что не последнее место занимает образование градоактивистов, некоторые из которых пока не знают, например, о том, что собой представляет система градостроительной документации.

"Я считаю, что необходимо расширение поля участия граждан, то есть формат публичных слушаний не охватывает все формы участия граждан. Соответственно, здесь могут быть разные форматы, в том числе и инициативное проектирование, альтернативные предложения, и так далее", - сказал Наринский.