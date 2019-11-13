В Стокгольме задержали подозреваемого в организации казней в Иране в 1988 году

СТОКГОЛЬМ, 13 ноября. /ТАСС/. Стокгольмский окружной суд вынес в среду решение о помещении под стражу 58-летнего гражданина Ирана, подозреваемого в совершении преступлений в Иране летом 1988 года. Об этом сообщает агентство ТТ.

Мужчина прилетел в минувшие выходные в Швецию, чтобы навестить родственников. Он был задержан полицией по прибытии в аэропорт Арланда.

"Он невиновен, они задержали не того человека", - заявил адвокат иранца Ларс Хультгрен.

В 1988 году Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию о правах человека в Иране, в которой была выражена серьезная озабоченность по поводу казней политических заключенных в Иране. В этой стране, отмечалось в резолюции, действует произвольное и бесконтрольное судебное разбирательство, отсутствуют юридическая защита и апелляционные инстанции. В кругах иранской эмиграции указывали, что среди казненных - находившиеся в тюрьмах руководители Народной партии Ирана, активисты Организации федаинов иранского народа (большинство), моджахединов иранского народа, других политических организаций.