Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Стокгольме задержали подозреваемого в организации казней в Иране в 1988 году

Адвокат иранца Ларс Хультгрен заявил, что его подзащитный невиновен, полиция задержала не того человека

СТОКГОЛЬМ, 13 ноября. /ТАСС/. Стокгольмский окружной суд вынес в среду решение о помещении под стражу 58-летнего гражданина Ирана, подозреваемого в совершении преступлений в Иране летом 1988 года. Об этом сообщает агентство ТТ.

Мужчина прилетел в минувшие выходные в Швецию, чтобы навестить родственников. Он был задержан полицией по прибытии в аэропорт Арланда.

"Он невиновен, они задержали не того человека", - заявил адвокат иранца Ларс Хультгрен.

В 1988 году Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию о правах человека в Иране, в которой была выражена серьезная озабоченность по поводу казней политических заключенных в Иране. В этой стране, отмечалось в резолюции, действует произвольное и бесконтрольное судебное разбирательство, отсутствуют юридическая защита и апелляционные инстанции. В кругах иранской эмиграции указывали, что среди казненных - находившиеся в тюрьмах руководители Народной партии Ирана, активисты Организации федаинов иранского народа (большинство), моджахединов иранского народа, других политических организаций.

Теги
ШвецияИран
Реклама на ТАСС
Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в угрозах судье через интернет Вересова
Суд заключил Алексея Вересова под стражу до 11 января 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС