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РАН предложила решать демографические проблемы за счет соцгарантий и привлечения мигрантов

Согласно директор Института социально-экономических проблем народонаселения Вячеслава Локосова, большинство экспертов считает, что процесс сокращения численности населения в России будет продолжен, по крайне мере, до 2030 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Укрепление социальной ответственности государства, повышение качества жизни, возвращение к традиционным ценностям, модернизация экономики и приглашение трудовых мигрантов могли бы решить демографические проблемы России. Об этом сообщил в среду в ходе Общего собрания Российской академии наук (РАН) директор Института социально-экономических проблем народонаселения (ИСЭПН РАН) Вячеслав Локосов.

Согласно данным Локосова, большинство экспертов считает, что процесс сокращения численности населения в России будет продолжен, по крайне мере, до 2030 года. Эта тенденция идет на фоне одновременного ухудшения общего состояния здоровья населения. Например, число абсолютно здоровых детей за 30 лет снизилось с 49% до 12%. При этом 17% семей в России являются бесплодными, происходит омоложение всех социальных болезней.

"Выходом из этой ситуации могут служить пять направлений. Первое - это укрепление социальной ответственности государства. Так, за последние 30 лет, по статистическим данным, население стало платить больше - доля платных медуслуг увеличилась с 19% до более 40%. А предельным показателем, по данным Всемирной организации здравоохранения, считается 20%. Поэтому, если государство вернет себе часть социальных обязательств, которые у него должны быть в системе здравоохранения, образования, это, конечно, позитивно отразится на демографических процессах", - сказал Локосов.

Второе направление, по его словам, - это повышение уровня и качества жизни. Согласно социологическим данным, главное препятствие для рождения детей в России - материальные и жилищные трудности. "С этим можно согласиться. По оценке Минтруда, около 80% семей, находящихся за чертой бедности в нашей стране, - это семьи с детьми", - напомнил ученый. Третье направление, по словам Локосова, - возвращение населения к традиционным семейным ценностям, в том числе многодетности. Четвертое - привлечение в российскую экономику трудовых мигрантов.

"У нас остался небольшой потенциал в 4-5 млн человек в ближнем зарубежье, это именно русские и представители национальности других народов России, и у нас огромные возможности привлечения мигрантов из соседних стран, например, Китая. Но надо относиться осторожно, поскольку такие возможности, прямые и простые выгоды (от привлечения мигрантов) могут обернуться серьезными проблемами в стратегическом плане", - пояснил Локосов.

И пятое направления, по словам директора ИСЭПН РАН, - модернизация экономики на инновационной основе. Он напомнил, что сейчас очень много говорят о том, что переход к цифровой экономике повлечет кардинальные изменения отношений именно в демографической сфере. Повышение производительности труда, роботизация труда и труд роботизированных систем, безусловно, серьезным образом отразится на рынке труда. "По всем пяти направления у российского общества есть очень большие перспективы", - уверен Локосов.

Демографические риски

По словам Локосова, демографические проблемы несут серьезные риски для социально-экономического развития страны. Глава ИСЭПН РАН выделил пять основных таких рисков. Во-первых, по его словам, это сокращение численности россиян трудоспособного возраста. Так, согласно разным прогнозам, доля нетрудоспособного населения может в 2030-2035 годах достигнуть 30%.

Второй социально-экономический риск, по словам социолога, - дальнейшее старение населения. Третье, - сокращение пригодных для службы в армии и других силовых структур молодых людей и мужчин. В 2020-е годы, по его данным, будет в два раза меньше молодых людей, которые должны идти в армию, по сравнению с тем, что было 15 лет назад. "Это одна часть проблемы, вторая заключается в проблеме здоровья молодых людей. В 2018 году 20% призывников оказались негодными к службе в армии", напомнил Локосов.

Четвертый, социально-экономический риск, как отметил глава ИСЭПН РАН, - изменения социально-этнической структуры населения. Хотя эти тренды трудно анализировать, так как с 2007 года прекращен сбор официальной статистической информации с дифференциацией по этническим группам. И пятый риск - возможное геоэкономическое осложнение ситуации, связанное с оттоком населения с территорий Сибири и Дальнего Востока.

"Со своей стороны, я бы добавил к этим регионам, которым сейчас уделяется повышенное внимание, субъекты Центрального федерального округа, за исключение Москвы. И Северо-западного федерального округа. Поскольку эти субъекты, которые представляют самую старую и обжитую часть европейской России, потеряли за 30 лет 20% населения. Думаю, это тоже важная проблема", - сказал Локосов, добавив, что "ситуация острая и требует внимания".

Теги
Россия
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