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Эксперт: упрощение трудоустройства иностранных студентов поможет выполнить нацпроект

Согласно нацпроекту "Образование" к 2024 году не менее 5% иностранных выпускников должны быть трудоустроены в российские компании

ЧЕРКЕССК, 13 ноября. /ТАСС/. Принятие законопроекта об упрощенном порядке трудоустройства студентов из-за рубежа позволит выполнить показатели нацпроекта "Образование" в части трудоустройства иностранных выпускников в российские компании. Таким мнением с ТАСС поделился ректор Карачаево-Черкесского государственного университета (КЧГУ) имени У. Д. Алиева Таусолтан Узденов.

Ранее группа парламентариев во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату парламента законопроект, упрощающий порядок трудоустройства в России иностранных студентов.

"Дело в том, что федеральный проект "Экспорт образования" национального проекта "Образование" предусматривает не только увеличение количества иностранных студентов к 2024 году, но и возможность трудоустройства лучших из этих студентов. Так, не менее 5% иностранных выпускников должны быть трудоустроены в российские компании. Мы в КЧГУ понимаем, как увеличить в два раза количество иностранных студентов, но пункт - оставить не менее 5% иностранных студентов в РФ - мы этот пункт не сможем выполнить, потому что их трудоустройство проблематично", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, трудоустройство иностранных студентов осложняется тем, что российские студенты на старших курсах обращаются к вузу, к работодателям, и лучшие российские студенты трудоустраиваются или направляются на стажировку, и иностранные студенты не имеют права работать на российских предприятиях. "Только на практику мы их имеем права направлять. Получается, что по окончании вуза они не конкурентоспособны с российскими выпускниками, у них нет опыта и стажа. Они изначально менее социализированы, несмотря на то, что предпринимаются специальные программы для того, чтобы их социализировать, но у них все равно меньше возможностей", - пояснил он.

Узденов отметил, что в КЧГУ обучаются более 1300 иностранных студентов. "Мы лидеры в СКФО по количеству иностранных студентов в процентном соотношении к общему числу студентов. У нас обучаются студенты из Туркменистана, Азербайджана, Узбекистана, США, Польши, Украины, Иордании, Египта, Ирана и из других стран. Думаю, это очень нужная мера, потому что мы не можем трудоустроить наших иностранных выпускников, они в единичных случаях находят работу", - рассказал собеседник агентства.

Трудоустройство иностранных студентов в какой-то степени поможет также решить проблемы нехватки квалифицированных кадров, считает ректор КЧГУ. Кроме того, по его мнению, это может стать мотивирующим фактором для того, чтобы студенты из-за рубежа приезжали учиться именно в Россию. "Если они будут знать, что они смогут подрабатывать здесь, а потом уже и остаться работать в РФ. <...> Это особенно актуально для тех, кто не получает стипендию", - добавил он.

О законопроекте

Законопроект дает возможность работать в РФ иностранным студентам, которые учатся на очной форме обучения в российских вузах, имеющих госаккредитацию, без получения на то соответствующих разрешений. Документ устанавливает, что заключенный ими трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг в случае завершения или прекращения обучения подлежит расторжению.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в соответствии с действующим законодательством работать в России без разрешения на работу вправе лишь иностранные студенты, "обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и выполняющих работы или оказывающих услуги в течение каникул, либо работающие в свободное от учебы время в этих образовательных организациях, в хозяйственных обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями высшего образования, в которых они обучаются".

Кроме того, такие иностранные студенты имеют право работать на основании разрешения на работу. Оно выдается согласно сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу упомянутого разрешения. Работодатели и заказчики работ при этом освобождены от обязанности иметь разрешение на привлечение и использование указанной категории иностранных работников.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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