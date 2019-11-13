Во Владимире половина врачей городской больницы забрала заявления об увольнении

ВЛАДИМИР, 13 ноября. /ТАСС/. Половина врачей городской больницы № 6 Владимира, намеревавшихся уволиться из медучреждения, забрали заявления. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора областного департамента здравоохранения Анатолий Уколов.

Во вторник в департаменте здравоохранения ТАСС сообщили, что пятеро врачей городской больницы № 6 Владимира написали заявления об увольнении после того, как по итогам квартала руководство учреждения лишили премии. К концу того же дня заявление написал еще один специалист. Замдиректора департамента встретился с коллективом врачей.

"Один человек категорично принял решение об увольнении с сегодняшнего дня. Он ушел. Еще трое отозвали сегодня заявления по собственному желанию, два человека взяли паузу на два-три дня, чтобы принять решение. Причины, на самом деле, больше эмоциональные, ни один из врачей не пожаловался, что их не устраивает заработная плата", - сказал Уколов.

Он уточнил, что уволиться решил один из заместителей главного врача, заявления отозвали два заведующих отделениями и один врач.

"Осталось заявление заведующего инфекционным отделением и начмеда, но они сказали, что согласны продолжать работу. Выдвинутые ими условия мы способны устранить в течение недели - улучшить доступность, лекарственное обеспечение, это в рабочем порядке решается, и не является дорогостоящими мерами", - добавил собеседник агентства.

В учреждениях региона дефицит врачей составляет около 20%, среднего медицинского персонала - около 8%.