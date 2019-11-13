Суд отклонил иск экс-футболиста Алдонина к МВД на 47 млн рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина к МВД РФ с просьбой взыскать более 47 млн рублей за некачественное расследование дела о мошенничестве в банке "Замоскворецкий", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Исковое заявление оставить без удовлетворения", - огласил решение судья.

Алдонин требовал у ведомства возместить ущерб за волокиту и бездействие, которые, согласно иску, повлекли невозможность добиться взыскания с виновных в хищениях к кредитной организации лиц. Бывший футболист в 2013 году разместил в "Замоскворецком" вклад, но после отзыва у банка лицензии выяснилось, что денежные средства пропали. По словам юриста, представляющего Алдонина, с мошенничеством в банке столкнулись более 60 человек, половина из которых добивалась расследования уголовного дела по эпизодам хищений. После задержания председателя правления банка Ильи Бударина в конце августа 2018 года в суд поступило уголовное дело только по одному эпизоду хищения.

По словам ответчика, ошибок и волокиты не было. Ведомство считает, что за хищение ответственен экс-замруководителя банка Янис Павлов, управлявший дополнительным офисом. Павлов объявлен в международный розыск.

С аналогичными исками в суд обратились бывшие футболисты российской сборной Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко, Дмитрий Сычев. В ноябре прошлого года Мосгорсуд удовлетворил иск спортсменов к Министерству финансов и присудил им по 30 тыс. рублей компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

Дело о хищении в банке "Замоскворецкий"

Обвиняемый по делу о мошенничестве - экс-председатель правления и совладелец банка "Замоскворецкий" Илья Бударин - несколько лет был в розыске как организатор хищения около 2,5 млрд рублей у вкладчиков банка. Позже он был задержан в Москве и арестован, ему предъявлено обвинение в растрате средств банка в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По данным следствия, Бударин с соучастниками организовал похищение денег со счетов вкладчиков для выдачи фиктивных займов физическим лицам по подложным документам. Вместе с футболистами потерпевшим по данному делу признан экс-совладелец одного из крупнейших столичных застройщиков Capital Group Эдуард Берман (у него, по данным следствия, похищено более $25 млн).