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Ток-шоу в рамках ПМКФ "Ваша информированность - в руках алгоритмов". Видеотрансляция

Участники мероприятия обсуждают возможные последствия единовластия автоматизированных систем

Петербургский международный культурный форум/ТАСС

Ток-шоу "Ваша информированность - в руках алгоритмов" проходит в рамках VIII Санкт-Петербургского культурного форума.

Участники мероприятия обсуждают возможные последствия единовластия автоматизированных систем, приводят в пример существующие технические и социальные решения, рассуждают на тему того, кто должен быть ответственным за поиск решения.

В шоу участвуют писатель, сооснователь Time Well Spent Джеймс Вильямс, писательница, журналист, телеведущая LaSexta Марта Пейрано, куратор художественного направления Open Data Institute Джули Фриман, основатель AICAN и Artindex, директор лаборатории Art & AI, Rutgers University Ахмед Эльгамаль, председатель "Рено Финанс", основатель и главный советник "AltınCuzdan" (GoldWallet) Азиз Шака.

Модератором шоу выступает заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Андрей Соколов.

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