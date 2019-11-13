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Аксенов в шутку пообещал стать блогером после выхода на пенсию

С таким заявлением он выступил на встрече с делегацией зарубежных журналистов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов (справа) Сергей Павлив/ТАСС
Описание
Глава Республики Крым Сергей Аксенов (справа)
© Сергей Павлив/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов пообещал стать блогером после выхода на пенсию. Об этом он сообщил на встрече с делегацией зарубежных журналистов.

Делегация иностранных журналистов из стран Европейского союза, Африки и Азии находится в Крыму с ознакомительным визитом. В ее составе представители СМИ из Италии, Словакии, Франции, Конго, Вьетнама, Кении, ЮАР, Индии, Португалии, других стран.

"Когда я выйду на пенсию, то тоже буду блогером и многим врагам нашей страны попью кровь. Я шучу, конечно, но нервы попорчу. Я это умею", - сказал Аксенов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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