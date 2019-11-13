ГИБДД предложила стимулировать покупку машины большей вместимости многодетным семьям Чечни

ГРОЗНЫЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Госавтоинспекция предлагает стимулировать покупку автомобиля большей вместимости многодетным семьям Чечни для снижения показателя смертности детей на дорогах. Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников на совещании в Грозном.

"Хоть мы и видим, что есть снижение количества раненных детей, но количество погибших осталось на одном уровне. Мы понимаем, что сегодня большой всплеск рождаемости, это очень хорошо… но как сегодня людям перевозить ребятишек, когда в семье трое и более, в Чеченской Республике довольно много таких семей. Давайте придумывать как это сделать, может какая-то поддержка на автомобили с большей вместимостью. Я думаю мы с Рамзаном Ахматовичом [Кадыровым, главой Чечни] подумаем, как это сделать", - отметил Черников.

Он также сообщил, что в 2020 году в республику поставят новые алкометры и наркотестеры, которые позволят сотрудникам ДПС на месте проверять водителей. "В каждый патрульный автомобиль мы такой прибор положим, в том числе по наркотикам. Это большая проблема, к сожалению, оперативно мы не можем выявить и это остается основной причиной ДТП", - добавил Черников.

Как сообщил руководитель оперативного штаба по обеспечению безопасности дорожного движения на территории региона Магомед Даудов, с начала 2019 года на территории Чечни зарегистрировано 189 ДТП, в результате которых погибло 112 человек, в том числе восемь несовершеннолетних. Пострадали 269 человек, в том числе 16 детей.