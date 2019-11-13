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БРИКС
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Путин ждет Моди в Москве в мае на праздновании 75-летия Победы во Второй мировой войне

Президент также заявил, что рад видеть индийского премьера на саммите БРИКС в Бразилии

БРАЗИЛИА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ждет встречи с премьером Индии Нарендрой Моди в Москве в следующем году на торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне.

"Я жду нашей встречи в Москве в следующем году в мае на торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне. Очень рад вас видеть", - сказал Путин на встрече здесь с индийским премьером.

Российский лидер также отметил, что все достигнутые ранее договоренности между сторонами выполняются. "Все договоренности, достигнутые на наших предыдущих встречах, исполняются, в том числе и договоренности, достигнутые в ходе саммита в сентября этого года во Владивостоке. Реализуются крупные двусторонние проекты в различных отраслях", - сказал Путин, добавив, что расширяются военно-технические связи, расширяются гуманитарные обмены.

Путин отметил, что в 2018 году на более чем 18% увеличился товарооборот между странами. "Отмечу, что и в этом году темпы не теряем, достигнутая динамика сохраняется", - сказал он.

В свою очередь Нарендра Моди сказал, что "с удовольствием" приедет в Москву на празднования 75-летия Победы.

Премьер отметил, что рад частым встречам с Путиным, на которых можно обсудить и двустороннюю проблематику, и вопросы международной повестки дня. "Я полагаю, что мы продвигаемся вперед быстрыми темпами в реализации повестки дня. Вы пригласили меня приехать в мае на празднование 75-й годовщины Победы. Я с удовольствием приеду и встречусь с вами", - сказал он.

Лидеры двух стран встретились здесь на полях саммита БРИКС.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияМоди, НарендраБРИКС
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