Голикова призвала привлечь около 12 млн школьников к онлайн-профориентации к 2024 году

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Не менее 4 млн российских школьников должно участвовать в онлайн-уроках, направленных на профориентацию, в 2019 году, к 2024 году их число должно составлять 12 млн. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании оргкомитета по подготовке и проведению всероссийского форума "Проектория".

"К 2024 году число детей, которые ежегодно принимают участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию, должно составлять 12 млн человек, на 2019 год - не менее 4 млн", - передает секретариат слова вице-премьера.

Голикова отметила, что необходимо приложить максимум усилий, чтобы вовлекать детей из всех регионов к участию в уроках.

По ее словам, участие в проекте важно не только для школьников, но и для учителей. "Чтобы подготовить успешных специалистов и правильно сориентировать детей с точки зрения выбора профессии очень важно, чтобы педагоги соответствовали тем вызовам, которые сегодня стоят перед обществом. С каждым годом требования будут все выше. Для педагогов "Проектория" является важной площадкой, где они получают новые знания и инструменты для дальнейшей подготовки детей", - заключила Голикова.

С 23 по 26 ноября 2019 года в Ярославле в седьмой раз пройдет всероссийский форум профессиональной ориентации "Проектория". В нем примут участие 320 школьников из 80 регионов России, более 100 педагогов-наставников, 50 экспертов и 30 кураторов образовательных групп. Главной темой форума в этом году станет профессиональный выбор как ключевой навык будущего.