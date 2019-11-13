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Кинорежиссер Горчилин и журналист Зыгарь стали лауреатами премии "Сноб"

Победителем в номинации "Литература" стала Ольга Алленова за журналистское расследование "Форпост. Беслан и его заложники"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Победителей премии "Сделано в России" проекта "Сноб" в Москве назвали в среду в Москве со сцены Театра на Малой Бронной. В их числе режиссер фильма "Кислота" Александр Горчилин, писатель и журналист Михаил Зыгарь, сообщили ТАСС в пресс-службе премии.

Победителем в номинации "Кино" стал режиссер Александр Горчилин за драматический фильм "Кислота", получивший премию "Кинотавра" в 2018 году как лучшая дебютная картина. В номинации "Выбор редакции" - журналист, писатель, режиссер Михаил Зыгарь за проект "1000 шагов с Кириллом Серебренниковым" - путешествие по Остоженке и Пречистенке "как история взаимоотношений художника и власти в России".

Кроме того, победителями в этой номинации стали ученые Валерий Митрофанов, Владислав Пустовойт и Ефим Хазанов за вклад в изучение гравитационно-волновых сигналов, а также компания OCSiAl и ее президент Юрий Коропачинский за производство одностенных углеродных нанотрубок.

Победителем в номинации "Литература" стала Ольга Алленова за журналистское расследование "Форпост. Беслан и его заложники", в номинации "Театра" - Олег Липовецкий за спектакль "Мертвые души", в номинации "Медиа" - проект "ОВД-Инфо" за борьбу с политическими преследованиями, в номинации "Бизнес" - интернет-магазин Wildberries, в номинации "Наука" - Сергей Богданов за разработку инновационного способа пластических операций для пострадавших с ожогами лица.

Первенство в номинации "Общество" взяла Ирина Меньшенина вместе с благотворительным фондом помощи людям с синдромом Дауна "Синдром любви" и "Лабораторией Касперского" за проект "Килиманджаро. Я могу!". В номинации "Экология" победила ГМК "Норникель" за поддержку экоактивизма и технологическое переоснащение компании, в номинации "Большая страна" - Татьяна и Владислав Филёвы, группа компаний S7.

Премия проводится уже в восьмой раз. Режиссер-постановщик Савва Савельевв этом году представил публике интерактивный спектакль-перформанс. В спектакле приняли участие Sirotkin, Ирина Прохорова, Александра Ребенок, Нойз MC, Никита Кукушкин, Ян Гэ, Роза Хайруллина, Александр Кузнецов и Александр Филиппенко.

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