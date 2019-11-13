Сотрудники СК по Кубани помогли ветерану Великой Отечественной войны получить жилье

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники отдела по Туапсинскому району СК РФ помогли с получением жилья ветерану Великой Отечественной войны, который остался без дома из-за пожара, сообщили журналистам в управлении СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

В СК уточнили, что следователи узнали о тяжелом положении ветерана Василия Горобца, когда занимались мониторингом социальных сетей. "Следователи сообщили в администрацию Туапсинского района о его тяжелом положении, а также высказали просьбу в кратчайшие сроки оказать содействие в решении жилищного вопроса, ветерана приняли на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении", - говорится в сообщении.

После вмешательства следователей, уточняет управление СК, "руководитель следственного отдела по Туапсинскому району СКР по Краснодарскому краю Артур Акопов с главой района Анатолием Русиным вручили ветерану ключи от нового дома". Кроме того, ветерану подарили холодильник.

Василию Горобцу было 15 лет, когда началась война. На фронт он ушел в 18 лет, где, командуя зенитным орудием, в составе отряда сопровождал поезда и охранял железнодорожные станции. Горобец сбил неприятельский самолет, был награжден медалями "За боевые заслуги" и "За отвагу". После окончания войны ветеран работал на Кубани в лесничестве.

Помощь Василию Горобцу была оказана в рамках Всероссийской акции СК РФ "Спасибо каждому ветерану".