В мэрии чешской Остравы заявили, что памятник красноармейцам будет под охраной

ПРАГА, 13 ноября. /ТАСС/. Памятник советским воинам-освободителям в городе Острава (северо-восток Чехии), который две недели назад подвергся осквернению, будет находиться под круглосуточной охраной. Об этом сообщил представитель мэрии города Давид Рачак, слова которого привело в среду Чешское телевидение.

"Охрана памятника красноармейцам будет осуществляться муниципальной полицией при помощи постоянно включенных камер внешнего видеонаблюдения, - отметил он. - Они будут установлены [на территории мемориала] до конца текущего года. Мы постараемся сделать это как можно раньше".

После акта вандализма, при котором памятник был облит красной краской, мемориал с учащенной периодичностью контролируют полицейские патрули. На его территории покоятся останки погибших при освобождении Остравы воинов Красной армии.

Власти Остравы резко осудили акт вандализма. Мэр города Томаш Мацура в понедельник заявил, что его совершили лица, желающие переписать чешскую историю. Поиск злоумышленников ведет полиция. Их действия вызвали негодование у горожан. Памятник приведен в надлежащий вид.

Памятники красноармейцам в Чехии в последние время стали объектом нападений вандалов. В конце октября, кроме Остравы, подобное ЧП произошло в городе Брно (юго-восток республики). Наблюдатели связывают это с решением властей района Праги-6 перенести с общественной территории монумент маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, войска под командованием которого 9 мая 1945 года освободили от нацистов столицу республики.