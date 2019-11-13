Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

Чаще всего с неполадками сталкиваются в Великобритании, США, Германии, Италии, Португалии, Испании, Нидерландов, Бельгии и Австрии

ТАСС, 13 ноября. Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в среду в ряде стран, в том числе в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в Великобритании, США, Германии, Италии, Португалии, Испании, Нидерландов, Бельгии и Австрии. В РФ о сбоях сообщают в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Большая часть пользователей испытывает проблемы с загрузкой новостной ленты (71%), у 17% возникают трудности с публикацией историй, 11% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.

Реклама на ТАСС
Спортивный зал открылся в селении Ансалта Ботлихского района Дагестана
Он рассчитан на проведение тренировочных мероприятий, в том числе для маломобильных групп населения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС