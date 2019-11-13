Спортивный зал открылся в селении Ансалта Ботлихского района Дагестана

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в торжественном открытии спортивного зала в среду в селе Ансалта Ботлихского района республики, жители которого на встрече с президентом РФ в марте 2018 года говорили о необходимости строительства спортшкол и спортзалов. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации главы правительства региона.

Владимир Путин в ходе поездки в Дагестан в марте 2018 года встречался с представителями общественности, во встрече участвовали представители Ботлихского и Цумадинского районов. Тогда участники встречи говорили о необходимости строительства школ и спортивных залов, высказали идею создания в регионе кадетского корпуса. По итогам посещения региона президент дал ряд поручений.

"В рамках поручения президента РФ Владимира Путина глава Дагестана Владимир Васильев с рабочим визитом посетил Ботлихский и Цумадинский районы для инспекции хода исполнения поручений, данных главой государства во время визита в Дагестан. Руководитель республики принял участие в церемонии торжественного открытия спортивного зала в селе Ансалта Ботлихского района", - говорится в сообщении.

Как отмечается, строительство этого зала было начато в 2017 году в рамках республиканской инвестиционной программы за счет средств республиканского бюджета. По обращению руководителя региона к главе государства с 2019 года финансирование строительства производилось из федерального бюджета в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.

Здание спортивного зала состоит из двух этажей. В нем размещаются спортивный, игровой, боксерский и тренажерный залы. Кроме того, объект рассчитан на проведение тренировочных мероприятий, в том числе для маломобильных групп населения.

Огромный потенциал

Поздравить жителей села со значимым событием приехали почетные гости, заслуженные мастера спорта СССР и России, мастера спорта международного класса. От имени жителей района и села Ансалта глава района Магомед Патхулаев поблагодарил руководство республики за содействие в решении социально-значимых вопросов.

По словам Васильева, более 5 тыс. молодых людей района вовлечены в регулярные занятия спортом, что является огромным потенциалом. "На соревнованиях спортсмены Ботлихского района завоевали серебряную медаль по вольной борьбе на летних Олимпийских играх в Пекине-2008. На первенствах и чемпионатах мира и Европы - 47 медалей разного достоинства. Значительных результатов добилась команда детско-юношеской спортивной школы селения Ансалта, которая становилась призером и победителем Всероссийских игр среди школьников "Президентские состязания", - добавил Владимир Васильев.

Глава Дагестана также подчеркнул, что в следующем году предусмотрено строительство еще двух спортивных объектов в Ботлихском районе: футбольное поле с легкоатлетическими дорожками в селении Ансалта и физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Ботлихе.