Морское сообщение между Сахалином и материком нарушено из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материк (Хабаровский край), закрылась в четверг утром из-за сильного ветра в Татарском проливе. Об этом сообщается в пресс-релизе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"14 ноября с 07:00 местного времени (среда 23:00 мск - прим. ТАСС) паромная переправа Ванино - Холмск закрыта", - говорится в распространенном сообщении.

Работа паромов будет восстановлена после улучшения погоды.

Циклон обрушился на регион 13 ноября. В среду под его влияние попала только северная часть Сахалина и часть морской акватории. На юге и на Курилах наблюдалась солнечная погода без ветра и осадков. Из-за этого было нарушено воздушное сообщение между севером и югом Сахалина, из-за волнения в море - отменен регулярный рейс теплохода до Курил. В четверг циклон охватил 12 из 18 имеющихся в области районов, включая Курилы. На этих территориях объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас на Сахалине и Курилах в большинстве районов идет метель. Ветер достигает 15 м/с. Температура воздуха в южной части около плюс пяти градусов, в северной - около минус пяти. В Южно-Сахалинске ветра и осадков нет, пасмурная погода, восемь градусов тепла.