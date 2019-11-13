СПбГУ впервые откроет офис в Бард-колледже в штате Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Церемония открытия представительского офиса Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) состоится 19 ноября в Бард-колледже в городе Аннандейл-на-Гудзоне (штат Нью-Йорк). Об этом в среду сообщила руководитель евразийских программ Центра общественного взаимодействия Бард-колледжа Татьяна Орлова.

"Офис СПбГУ впервые открывается в Аннандейле-на-Гудзоне, он будет функционировать как Центр тестирования русского языка для студентов, которые отправляются учиться в Россию, - пояснила она. - Второй офис, который будет действовать как филиал главного, будет находиться в Нью-Йорке".

Как отметила Орлова, Бард-колледж сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным университетом уже более 20 лет.

"Факультет свободных искусств и наук в СПбГУ выдает дипломы Бард-коллежа, - продолжала она. - Теперь офис СПбГУ впервые появится в Бард-колледже, где ежегодно обучаются около 60 студентов из России".

Она добавила, что бард-колледж "выдает дипломы бакалавра тем, кто учится на факультете свободных искусств и наук в Санкт-Петербурге, а мы выдаем магистерские дипломы по двум программам - кураторские исследования и музыкальная критика".

Санкт-Петербургский государственный университет - один из старейших и крупнейших в России.

В Бард-колледже, основанном около 160 лет назад в долине реки Гудзон к северу от Нью-Йорка, обучаются и около 1900 студентов. Около 300 преподавателей читают им лекции по таким дисциплинам, как искусство и литература, математика, программирование, социальные исследования.