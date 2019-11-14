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Циклон нарушит междугороднее автобусное сообщение на Сахалине

Жителям региона рекомендуется пользоваться поездами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Управление автомобильных дорог по Сахалинской области решило в четверг днем закрыть междугороднего автобусного сообщения на Сахалине в связи с гололедом, метелью и штормовым ветром. Об этом сообщается в пресс-релизе Главного управления МЧС России по региону.

"В целях обеспечения безопасности ограничено междугороднее автобусное сообщение на Сахалине", - говорится в распространенном сообщении.

По информации МЧС, автобусное сообщение будет прервано в 15:00 по сахалинскому времени (07:00 мск). Закроются направления "Южно-Сахалинск - Шахтерск", "Южно-Сахалинск - Поронайск", "Южно-Сахалинск - Корсаков", "Южно-Сахалинск - Невельск", "Южно-Сахалинск - Холмск", "Южно-Сахалинск - Анива", "Южно-Сахалинск - Углегорск", "Южно-Сахалинск - Макаров", "Южно-Сахалинск - Александровск-Сахалинский", "Южно-Сахалинск - Красногорск" и в обратных направлениях. Людям, планировавшим поездку, рекомендовано воспользоваться поездами.

Циклон обрушился на регион 13 ноября. В среду под его влияние попала только северная часть Сахалина и часть морской акватории. На юге и на Курилах наблюдалась солнечная погода без ветра и осадков. Из-за этого было нарушено воздушное сообщение между севером и югом Сахалина, из-за волнения в море - отменен регулярный рейс теплохода "Игорь Фархутдинов" до Курил. В четверг циклон охватил 12 из 18 имеющихся в области районов, включая Курилы. На этих территориях объявлено штормовое предупреждение. Помимо морского, нарушилось авиасообщение до Курил.

Сейчас на Сахалине и Курилах в большинстве районов идет метель, ветер достигает 15 м/с. Температура воздуха в южной части около плюс пяти градусов, в северной - около минус пяти. В Южно-Сахалинске ветра и осадков нет, пасмурная погода, восемь градусов тепла.

Теги
РоссияСахалинская область
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