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Роспотребнадзор получил более 7 тыс. жалоб по вопросам финансовых услуг за 9 месяцев

Большинство обращений связаны с заключением и исполнением кредитных договоров

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора за 9 месяцев получили более 7 тыс. жалоб граждан на организации, оказывающие финансовые услуги. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

"В Роспотребнадзор и его территориальные органы по данным на конец 3-го квартала 2019 года поступило более 7 тыс. обращений потребителей, содержащих жалобы на организации, оказывающие финансовые услуги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство жалоб (61%) были связаны с заключением и исполнением кредитных договоров, еще 20% обращений касались нарушения прав потребителей страховых услуг, 10% потребителей испытывали проблемы с банковскими картами, еще 3,5% сообщили о нарушениях при заключении и исполнении договоров банковского вклада.

По данным ведомства, чаще всего граждане жалуются на несправедливые условия договоров, навязывание дополнительных платных услуг, а также на сокрытие необходимой информации об услугах или обман со стороны сотрудников компаний финансового сектора. Также фиксируются случаи, когда банк отказывается выдать кредит без заключения договора страхования. Поступают жалобы и на навязывание услуг конкретной страховой организации, а также на отказ принимать полис иного страховщика.

Сообщается, что за 9 месяцев текущего года специалистами Роспотребнадзора дано 359 заключений в судах в целях защиты нарушенных прав потребителей финансовых услуг. "В 72% суды удовлетворили требования, которые заявили потребители, поддержанные Роспотребнадзором. Этот показатель значительно выше, чем в предыдущие годы - 62% в 2018 году и 55% в 2017 году", - добавили в ведомстве.

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