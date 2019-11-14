Штормовое предупреждение в море объявлено до субботы у юго-западного побережья Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Спасатели Сахалинской области объявили в четверг до выходных экстренное предупреждение у юго-западного побережья Сахалина из-за прогноза четырехметровых и более по высоте волн. Об этом сообщается в пресс-релизе Главного управления МЧС России по региону.

Циклон обрушился на регион 13 ноября. В среду под его влияние попала только северная часть Сахалина и часть морской акватории, на юге и на Курилах наблюдалась солнечная погода без ветра и осадков. В четверг циклон охватил 12 из 18 имеющихся в области районов, включая Курилы. На этих территориях объявлено штормовое предупреждение.

"Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в морской спасательный подцентр "Южно-Сахалинск" и в Сахалинскую службу наблюдения за флотом", - говорится в распространенном сообщении.

По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером у юго-западного побережья Сахалина ожидается опасное волнение моря высотой до четырех метров и более, возможно повреждение береговых сооружений. Высокие волны сохранятся ночью и днем 15 ноября.

Сейчас из-за циклона остается нарушенным воздушное сообщение между севером и югом Сахалина, а также между Сахалином и Курилами. Коме того, отменен регулярный рейс теплохода "Игорь Фархутдинов" до Курил, в течение дня закроется автобусное междугороднее сообщение.

В настоящее время на Сахалине и Курилах в большинстве районов метель, ветер достигает 15 м/с. Температура воздуха в южной части около плюс двух градусов, в северной - около минус пяти. В Южно-Сахалинске ветра и осадков нет, пасмурная погода, один градус тепла.