Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Алтайский край профинансирует район, жительница которого сообщила о проблемах с водой

Объем затрат на реконструкцию системы теплоснабжения села Санниково оценивается в 20-25 млн рублей

БАРНАУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Алтайского края профинансируют реконструкцию системы теплоснабжения села Санниково, жительница которого накануне пожаловалась премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на проблемы с горячей водой. Об этом сообщил журналистам в четверг министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

"Губернатором края принято решение об оказании финансовой помощи району для реконструкции системы теплоснабжения села Санниково. Минстрой края возьмет вопрос на контроль", - сказал Гилев, отметив, что объем затрат на реконструкцию оценивается в 20-25 млн рублей.

На эту тему

Как пояснили в пресс-службе правительства региона, в четверг утром губернатор Виктор Томенко провел совещание, на котором было принято решение о финансировании работ по реконструкции. Глава Первомайского района, где расположено село Санниково, Александр Иванов пояснил журналистам, что в районе приступают к работам по восстановлению горячего водоснабжения в трех проблемных многоквартирных домах, завершить которые планируется до 2020 года. Требуется модернизация газовой котельной, модернизация системы горячего водоснабжения, будет разработана проектно-сметная документация, проведены конкурсные процедуры.

"В настоящий момент коммунальные услуги жителям предоставляются в штатном режиме - теплоснабжение и холодное водоснабжение. <...> У жителей данных многоквартирных домов установлены электрические водонагреватели", - пояснил Иванов.

Жительница Санникова Татьяна Кадукина в среду, 13 ноября, рассказала Медведеву, посетившему село во время рабочей поездки в Алтайский край, что проблемы начались еще в мае 2004 года: горячая вода, как правило, отсутствовала с мая по октябрь. В 2016 году три дома вообще лишились горячего водоснабжения.

Глава района сообщил ТАСС, что котельная действительно нуждается в ремонте - на это необходимо около 20 млн рублей, которых в дотационном бюджете района нет. В последние годы проблему с отсутствием горячего водоснабжения трех домов на 140 квартир решали с помощью водонагревателей. В тот же день губернатор Алтайского края Виктор Томенко, по поручению Медведева посетивший квартиру Кадукиной, пообещал выработать решение проблемы в течение двух дней. В связи с жалобой жительницы села проверку начало региональное управление Следственного комитета.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
Реклама на ТАСС
В Воронеже устранили аварию, из-за которой без тепла и горячей воды остались 50 домов
Из-за прорыва на магистральном трубопроводе без отопления и горячего водоснабжения также остались вуз, два детских сада и медицинский центр в центре в центре города
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС