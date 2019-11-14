Алтайский край профинансирует район, жительница которого сообщила о проблемах с водой

"Губернатором края принято решение об оказании финансовой помощи району для реконструкции системы теплоснабжения села Санниково. Минстрой края возьмет вопрос на контроль", - сказал Гилев, отметив, что объем затрат на реконструкцию оценивается в 20-25 млн рублей.

БАРНАУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Алтайского края профинансируют реконструкцию системы теплоснабжения села Санниково, жительница которого накануне пожаловалась премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на проблемы с горячей водой. Об этом сообщил журналистам в четверг министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

Как пояснили в пресс-службе правительства региона, в четверг утром губернатор Виктор Томенко провел совещание, на котором было принято решение о финансировании работ по реконструкции. Глава Первомайского района, где расположено село Санниково, Александр Иванов пояснил журналистам, что в районе приступают к работам по восстановлению горячего водоснабжения в трех проблемных многоквартирных домах, завершить которые планируется до 2020 года. Требуется модернизация газовой котельной, модернизация системы горячего водоснабжения, будет разработана проектно-сметная документация, проведены конкурсные процедуры.

"В настоящий момент коммунальные услуги жителям предоставляются в штатном режиме - теплоснабжение и холодное водоснабжение. <...> У жителей данных многоквартирных домов установлены электрические водонагреватели", - пояснил Иванов.

Жительница Санникова Татьяна Кадукина в среду, 13 ноября, рассказала Медведеву, посетившему село во время рабочей поездки в Алтайский край, что проблемы начались еще в мае 2004 года: горячая вода, как правило, отсутствовала с мая по октябрь. В 2016 году три дома вообще лишились горячего водоснабжения.

Глава района сообщил ТАСС, что котельная действительно нуждается в ремонте - на это необходимо около 20 млн рублей, которых в дотационном бюджете района нет. В последние годы проблему с отсутствием горячего водоснабжения трех домов на 140 квартир решали с помощью водонагревателей. В тот же день губернатор Алтайского края Виктор Томенко, по поручению Медведева посетивший квартиру Кадукиной, пообещал выработать решение проблемы в течение двух дней. В связи с жалобой жительницы села проверку начало региональное управление Следственного комитета.