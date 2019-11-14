В Пскове рассекретили дело о нацистском концлагере, в котором погибло около 500 человек

ПСКОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Управление ФСБ России по Псковской области рассекретило материалы уголовного дела о массовых убийствах в концентрационном лагере для военнопленных в поселке Моглино под Псковом, где во время Великой Отечественной войны от рук эстонских карателей погибли порядка 500 человек. Об этом сообщил ТАСС директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

"ФСБ рассекретило материалы уголовного дела, в 60-е годы [XX века] нашли нескольких людей, которые участвовали в массовых убийствах и провели следствие, был суд, материалы по этому делу были засекречены. В основном это касается лагеря в Моглино. Фигурируют даты с 1943 по 1944 год, это материалы уголовного дела, то есть нашли, кто конкретно совершал преступления и с ними совершали следственные действия: протоколы допросов, очных ставок, обвинительное заключение", - рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что, согласно материалам дела, расправу над заключенными в лагере совершали эстонские каратели из специального батальона. "Они все вступили в специальный батальон, который в Эстонии формировался. Когда Эстония была уже оккупирована немцами, они объявили о формировании эстонского батальона, и все эти люди тогда вступили в этот батальон, их перевели сюда, и они дальше действовали. [В уголовном деле] конкретные эпизоды рассматриваются, в которых участвовали 4 человека, которые участвовали в расстрелах, казнях, связанных с заключенными в Моглино", - пояснил Кузьмин.

По словам директора архива, в материалах дела также есть свидетельские показания как заключенных из концлагеря, так и самих обвиняемых. "В Моглино в годы войны находился концлагерь,<...> туда свозили цыган, евреев, русских. Сложно сказать, сколько находилось в лагере человек. По предварительным данным, там 500 человек было убито, но точнее никто не скажет, потому что это невозможно установить", - резюмировал собеседник.