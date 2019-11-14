Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заключенный совершил суицид в московском СИЗО-3

В УФСИН сообщили, что он имел склонность к употреблению наркотиков

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Совершивший самоубийство в СИЗО-3 ("Пресня") Москвы заключенный имел склонность к употреблению наркотиков. Об этом ТАСС сообщил представитель столичного УФСИН Сергей Цыганков.

13 ноября в санузле одной из камер СИЗО-3 Москвы заключенный под стражу попытался покончить с собой. "Сотрудниками учреждения незамедлительно были приняты меры по оказанию медицинской помощи с одновременным вызовом скорой помощи. Прибывшей бригадой врачей проводились реанимационные действия, однако спасти обвиняемого не удалось", - сообщил представитель УФСИН.

По его словам, заключенный обвинялся по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств") и содержался в СИЗО-3 с 19 июля этого года. "Он состоял на профилактическом учете как склонный к употреблению наркотических средств", - отметил Цыганков.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По факту ЧП проводится служебная проверка.

Реклама на ТАСС
КС постановил, что владельца земли и дома нельзя штрафовать за проведение богослужений
При этом в КС отметили, что нельзя преобразовывать дом в храм или офис религиозной организации таким образом, что он перестает быть жилым
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС