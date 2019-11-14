Заключенный совершил суицид в московском СИЗО-3

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Совершивший самоубийство в СИЗО-3 ("Пресня") Москвы заключенный имел склонность к употреблению наркотиков. Об этом ТАСС сообщил представитель столичного УФСИН Сергей Цыганков.

13 ноября в санузле одной из камер СИЗО-3 Москвы заключенный под стражу попытался покончить с собой. "Сотрудниками учреждения незамедлительно были приняты меры по оказанию медицинской помощи с одновременным вызовом скорой помощи. Прибывшей бригадой врачей проводились реанимационные действия, однако спасти обвиняемого не удалось", - сообщил представитель УФСИН.

По его словам, заключенный обвинялся по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств") и содержался в СИЗО-3 с 19 июля этого года. "Он состоял на профилактическом учете как склонный к употреблению наркотических средств", - отметил Цыганков.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По факту ЧП проводится служебная проверка.