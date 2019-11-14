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В Баку открылся второй саммит религиозных лидеров мира

Форум приурочен к 70-летию председателя Управления мусульман Кавказа шейха уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания на посту главы УМК

БАКУ, 14 ноября. /ТАСС/. Второй саммит религиозных лидеров мира открылся в четверг в столице Азербайджана. Он приурочен к 70-летию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейха уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания на посту главы УМК.

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Как сообщили в пресс-службе УМК, в саммите принимают участие религиозные лидеры и влиятельные общественно-политические деятели из 70 стран, в том числе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В российскую делегацию входят заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, парламентарии, руководители мусульманских общин.

В Баку собрались религиозные лидеры ряда стран СНГ, представители православных церквей, Ватикана, духовенства Турции, Ирана, арабского мира, стран Европы и Америки. "Целью саммита являются развитие межрелигиозного диалога в глобальном масштабе, продвижение таких ценностей, как взаимопонимание и солидарность, расширение связей между различными культурами и религиями", - отметили в УМК.

На открытии саммита выступит президент Азербайджана Ильхам Алиев. Ожидается, что участники пленарных и панельных заседаний в рамках саммита, который продлится до 15 ноября, обсудят вопросы толерантности и межрелигиозной солидарности, роль религиозных лидеров в борьбе с терроризмом, их вклад в защиту прав женщин и детей, просвещение молодежи.

Первый бакинский саммит религиозных лидеров мира состоялся в апреле 2010 года.

Теги
АзербайджанВатиканИранТурцияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыКирилл (патриарх)
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