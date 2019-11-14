Британские ветеринары сообщили о росте числа толстых собак до 1,7 млн

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Резкое увеличение числа страдающих от ожирения домашних собак и кошек выявлено в Великобритании. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на исследование ветеринаров.

Так, за прошедший год численность собак с лишним весом в Соединенном Королевстве увеличилась до 1,7 млн, а кошек - до 1 млн. Проблема настолько обострилась, что многие ветеринарные клиники вынуждены приобретать специальное оборудование для подъема растолстевших питомцев, а в некоторых медицинских учреждениях установлены специальные водные тренажеры, помогающие сбросить лишний вес.

"Ситуация с ожирением у домашних животных становится тревожной. Большая прибавка в весе может очень негативно влиять на их суставы, вызывать диабет, а также болезни сердца и легких", - предупреждает глава отдела страхования домашних животных компании Direct Line Ева Сандра-Беннет, принимавшая участие в исследовании.

Среди собак наиболее предрасположенной к полноте породой оказались мопсы. Из всех представителей этой породы в Великобритании три четверти были признаны страдающими ожирением. За ними следуют боксеры и золотистые ретриверы.

Проблема ожирения вызывает серьезные опасения в ветеринарных клиниках по всей стране. Результаты исследования показали, что 83% британских ветеринаров зафиксировали серьезное превышение веса у своих четвероногих клиентов. Примерно две трети врачей даже получили травмы, оказывая помощь таким животным.

В Британской ветеринарной ассоциации отмечают, что большинство случаев ожирения происходит по вине владельцев, которые регулярно балуют своих питомцев вредными для них угощениями наподобие сыра и бекона. "Особое внимание нужно уделять поощрительным угощениям, которыми владельцы часто потчуют своих питомцев. Большинство из них может быть довольно калорийными. Хозяева должны внимательнее следить за рационом своих любимцев", - заявил представитель ассоциации.