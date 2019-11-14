МИД РФ: на Западе журналистика фактов сменилась журналистикой неподкрепленных мнений

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Западные страны заменили журналистику фактов на журналистику мнений, причем не имеющих под собой никаких доказательств. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ в Facebook.

К сообщению прикреплен скриншот статьи издания Daily Mail с провокационным заголовком "Почему враги России выбрасываются с балконов". "Что объединяет погибших в результате падения из окна журналистки из Калининграда Ольгу Котовскую, британского предпринимателя Скота Янга и основателя псевдогуманитарной организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье? Оказывается, всех этих людей, абсолютно никак не связанных друг с другом, погибших в разное время при различных обстоятельствах, объединяет то, что их всех "убила Россия". Именно на это намекает британская газета Daily Mail, - отмечает дипведомство. - Этот материал стал продолжением серии публикаций британских таблоидов о гибели Ле Мезюрье, вернее, о якобы "русском следе" в смерти сотрудника британских спецслужб".

"Всеобщая "либерализация" скверно отразилась на качестве СМИ как таковых. Журналистика фактов сменилась журналистикой мнений, причем мнений ничем не подкрепленных, в духе "хайли лайкли", - с сожалением отметили в МИД. - Факты не нужны, нужны эмоции. Расследование еще идет, однако британские журналисты уже вовсю обвиняют "этих русских".

Как напомнили на Смоленской площади, про основателя "Белых касок", которого издание провозгласило "тихим британским героем", в Москве говорили уже несколько лет. "С 2016 года опубликовали не менее 120 материалов с упоминанием циничных преступлений "Белых касок". Говорили и о вкладе Ле Мезюрье в этот неоднозначный проект, - указали в МИД. - Но западные журналисты предпочитают не видеть и не слышать того, что не укладывается в их привычную картину мира".

В этой связи в российском министерстве порекомендовали всем западным СМИ, аккредитованным в России и интересующимся данной тематикой, посетить 20 ноября в 15:00 пресс-конференцию директора российской НКО "Фонд исследования проблем демократии" Максима Григорьева о деятельности "Белых касок" в Сирии и положении беженцев в лагере Эр-Рукбан.