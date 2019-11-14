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Мосгорсуд не стал рассматривать жалобу на арест замглавы "Комитета за гражданские права"

Адвокат обвиняемого Федор Аксененко сообщил, что Андрей Маяков продолжает голодовку

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд отказался рассматривать жалобу на арест замглавы "Комитета за гражданские права" Андрея Маякова из-за нарушений уголовно-процессуального кодекса и вернул ее материалы в суд первой инстанции. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Федор Аксененко.

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"Сегодня Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на арест Маякова. Это произошло из-за нарушений, который допустил Бабушкинский районный суд. В частности, он не ознакомил меня с протоколом судебного заседания, а самого Маякова - ознакомил, но не дал ему возможности внести туда свои возражения. Теперь Мосгорсуд отправил материалы моей жалобы в суд первой инстанции для устранения этих нарушений", - сказал защитник.

По словам Аксененко, Маяков продолжает голодовку, из-за этого его регулярно осматривает медик. "Ему дважды в день колют специальные уколы. Голодовка не лучшим образом сказывается на здоровье моего подзащитного, ведь у него и так есть ряд заболеваний, в том числе диабет", - сказал адвокат.

Бабушкинский суд арестовал Маякова до 22 декабря. Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, днем 22 октября Маяков получил от осужденного к длительному сроку лишения свободы в качестве первого транша 200 тыс. рублей в счет обещанного незаконного вознаграждения. Предполагалась, что всего фигурант должен получить 2,5 млн рублей за содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности приговора, однако не имел такой возможности. После получения денег он был задержан. Также следствие установило, что обвиняемый неоднократно был судим за аналогичные эпизоды преступлений.

В рамках расследования следователи провели обыски по месту жительства обвиняемого, а также в офисе правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права", где были изъяты предметы, имеющие значение для дела. По словам председателя организации, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрея Бабушкина, до появления сотрудников правоохранительных органов в офис пришел некий мужчина, который хотел дать Маякову деньги, однако он их не взял и предложил оформить как пожертвование. Бабушкин считает случившееся провокацией.

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