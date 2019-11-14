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Шойгу передал документы о наградах внучке погибшего в марте 1945 года артиллериста

Ранее внучка подполковника Ильи Греля Наталья Грель обратилась в Минобороны с просьбой разыскать информацию о родственнике и его наградах

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу передал внучке погибшего в 1945 году командира 1137-го легкого артиллерийского полка подполковника Ильи Греля удостоверения к ордену Ленина и двум орденам Красного Знамени в ходе личного приема граждан в Доме правительства.

Внучка подполковника Наталья Грель обратилась в Минобороны с просьбой разыскать информацию о родственнике и его наградах. В Главном управлении кадров выяснили, что одним орденом Красного Знамени подполковник был награжден за два дня до гибели - 28 марта 1945 года, документы на второй были подписаны 30 апреля. А 31 мая 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР Грелю было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда.

"Мы о вашей просьбе осведомлены, на наш взгляд, это вполне естественные вещи для того, чтобы и ваши дети, и правнуки таких легендарных людей, как ваш дедушка, помнили о том, что было сделано, что было совершено, какие подвиги для нашей страны", - сказал Шойгу.

Он отметил, что знает мало людей, практически за месяц получивших два ордена Красного Знамени. "Я с удовольствием вам передам удостоверения от наград вашего дедушки. Помимо этого еще то, чего у вас явно нет. Нет, потому что это хранилось в наших архивах, Центральном архиве Минобороны", - сказал министр, вручая удостоверение и данные из архива Минобороны о боевом пути подполковника. "Это фактически личное дело вашего дедушки. Здесь все выписки из приказов, карты операций, в которых принимал участие ваш дедушка, боевой путь его полка с апреля 1942 года по август 1944 года. Почитайте, посмотрите, это для вас", - добавил глава Минобороны.

Он также рассказал о музейном комплексе "Дорога памяти", который будет создан на прихрамовой территории главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот". По словам главы Минобороны РФ, память подполковника Греля будет увековечена в этом комплексе наравне с еще 33 млн воинов Великой Отечественной войны.

В беседе с журналистами внучка героя призналась, что очень благодарна за документы.

Теги
Шойгу, Сергей Кужугетович
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