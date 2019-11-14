Неверов потребовал от Рашкина извиниться перед вице-спикером СФ, а не "елозить в СМИ"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов потребовал от депутата КПРФ Валерия Рашкина принести извинения лично вице-спикеру Совета Федерации Юрию Воробьеву за необоснованные высказывания в его адрес, а не "елозить в СМИ".

"В Госдуме можно говорить все, что угодно, но не нужно переходить на личности", - подчеркнул Неверов, выступая в начале пленарного заседания палаты в четверг. Он напомнил, что думская комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики вынесла свое решение по этому поводу. "Абсолютно все, кто входит в ее состав, говорили о недопустимости такой формы высказываний с трибуны парламента", - сообщил политик, сославшись на полученную им стенограмму заседания комиссии.

"Смелый" депутат Рашкин грозился прийти на заседание [комиссии], предъявить документы, после которых у комиссии не будет никаких претензий, был извещен должны образом, но на заседание комиссии не явился", - констатировал Неверов. "[Рашкин] цинично заявляет в СМИ о том, что его не позвали. Я посмотрел, как было направлено приглашение, руководство фракции [КПРФ] об этом знало", - заверил он.

"Что касается мифических документов и фактов, которые якобы доказывают его правоту, то они тоже, конечно, не были представлены", - продолжил руководитель парламентского большинства. "Комиссия приняла решение, в котором указала, что имело место нарушение депутатом Рашкиным правил депутатской этики", - акцентировал внимание он. По словам парламентария, "с этим согласились представители всех фракций, в том числе представители КПРФ". "И в решении четко говорится о недопустимости нарушения правил депутатской этики и о публичных извинениях тем, в отношении кого были допущены некорректные и оскорбительные выражения", - подтвердил он.

"И не нужно в СМИ елозить и говорить, что "я, конечно, принесу извинения своей жене, всем хорошим людям". Очень четко сказали - [извинения] в отношении тех, в адрес кого были сделаны заявления. И Героя России Юрия Воробьева, и других людей", - заключил Неверов.

Заявления Рашкина и реакция на них

В ходе пленарного заседания Думы Рашкин без каких-либо доказательств утверждал, что власти Московской области стоят за "преследованиями" в отношении директора подмосковного совхоза имени В. И. Ленина Павла Грудинина, а Юрий Воробьев якобы препятствовал проведению проверки в отношении обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова. После этого в думскую комиссию по этике обратился глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, а также ряд единороссов с просьбой дать оценку словам коммуниста.

Позднее глава комиссии Отари Аршба сообщил ТАСС, что парламентский орган предложил Рашкину публично принести извинения за его высказывания. При этом Рашкин утверждал, что в решении комиссии не говорилось о том, перед кем именно он должен извиниться. По его данным, на заседании было предложение "обязать его извиниться перед Воробьевыми", но потом это якобы "было убрано, а [осталась формулировка] просто извиниться".