Мособлдума предложила дать регионам право регулировать работу баров и кафе в жилых домах

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы предложили предоставить регионам право вводить ограничения на реализацию алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного ее запрета, а также самостоятельно устанавливать минимальную площадь зала обслуживания, и исключить в этих случаях необходимость решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Соответствующее решение о внесении поправок в федеральный законопроект о "наливайках" было принято на заседании Мособлдумы в четверг.

Госдума 24 сентября приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 кв. м. Документ инициирован группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия".

"Первая поправка предоставляет субъектам РФ самим решать, какова должна быть минимальная площадь объектов общественного питания, которые размещаются в многоквартирных домах. Вторая поправка: исключить право собственников помещений в многоквартирных домах общим решением совета дома внести изменения в условия реализации алкогольной продукции при размещении в многоквартирных домах объектов общественного питания. В ближайшее время эти поправки будут направлены в Государственную думу, надеемся, они будут приняты", - сообщил в ходе заседания председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Он утончил, что у регионов до 2017 года было право устанавливать ограничение продажи и в магазинах, и в общепите. В 2017 году данные права изъяли, чем воспользовались недобросовестные предприниматели, которые стали организовывать "наливайки", что вызвало огромный негативный резонанс у жителей.

"Ни один житель не захочет, чтобы под их окнами были пункты общественного питания, где будет реализовываться алкогольная продукция. Люди хотят, чтобы такие объекты были в шаговой доступности, но только не в его доме, так как это приносит определенное беспокойство. Вопрос в том, что тысячи домов спроектированы так - на первых этажах предусмотрено размещение таких объектов малого бизнеса. Если предоставим жителям право - размещать или не размещать, то малый бизнес на первых этажах будет полностью отсутствовать, и не будет не только кафе, но и много других мест", - пояснил Керселян.

Он добавил, что принятие поправок к проекту федерального закона необходимо для более четкой конкретизации полномочий субъекта с учетом особенностей инфраструктуры каждого региона Российской Федерации.