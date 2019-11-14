Псковские власти предложили изучать в школах документы о преступлениях нацистов

ПСКОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области предлагают Минпросвещению РФ включить в школьную программу изучение рассекреченных архивных материалов, в которых содержится подробная информация о преступлениях, совершенными нацистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом в четверг заявил губернатор региона Михаил Ведерников, выступая на международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Здесь присутствуют историки, активисты, которые в деталях воспроизводят события прошлого века. Принципиально важно, чтобы результаты этого труда получили свое продолжение. Поэтому мы обязательно соберем полученные материалы, сформулируем свои предложения для включения в школьную программу. Считаю, что есть смысл направить результаты конференции в Министерство просвещения и Министерство культуры РФ. Необходимо, чтобы наши школьники с малых лет знали документально подтвержденную историю Великой Отечественной войны. Это надежно защитит от внешнего воздействия и попыток исказить историю", - сказал Ведерников.

Он также отметил, что в отечественных архивах находится огромное число документов, "которые безапелляционно доказывают произошедшие преступления".

"Благодаря им мы знаем, что одним из первых нововведений фашистов в Пскове была виселица на базарной площади. Мы знаем, что в городских тюрьмах в одиночных камерах сидели невинные дети. В 20 минутах езды отсюда находится место, там во время войны было захоронено около 2,5 тыс. мирных жителей, которые были расстреляны фашистами. Документы, которые мы увидели, не только содержат непосредственные свидетельства случившегося, но и указывают на конкретных преступников, в них поименно названы палачи и каратели, которые когда-то избежали правосудия", - отметил глава региона.

Псков был занят немцами 9 июля 1941 года, освободить его удалось только 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. В 1945 году Псков включили в число 15 русских городов, подлежавших первоочередному восстановлению. На территории Псковской области в период оккупации действовало несколько концентрационных лагерей. А в районе города Остров проходило оборонительное укрепление немецких войск - "Линия Пантеры".