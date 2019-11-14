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Камчатский губернатор рассказал, какие факторы осложнили диспансеризацию в регионе

По словам Владимира Илюхина, регион не смог добиться исполнения целевых показателей по диспансеризации в текущем году из-за нехватки специалистов первичного звена в медицинских учреждениях

ТАСС, 14 ноября. Камчатский край не смог добиться исполнения целевых показателей по диспансеризации населения в 2019 году из-за дефицита специалистов первичного звена в медицинских учреждениях. Об этом сообщил на заседании правительства РФ под председательством Дмитрия Медведева губернатор региона Владимир Илюхин.

"Что касается объективных причин, <...> то в первую очередь - это дефицит медицинских кадров в первичном звене", - сказал Илюхин.

Он отметил, что в отдаленных населенных пунктах эта проблема решается за счет работы выездных бригад медиков. При этом в Петропавловске-Камчатском, городах Елизово и Вилючинск, где проживает основная часть жителей полуострова, "проблема по-прежнему стоит остро", поскольку укомплектованность учреждений врачебными кадрами "составляет немногим более 50%", добавил губернатор.

Илюхин сообщил, что регион ведет работу по привлечению медицинских кадров. В 2018 году и первом полугодии 2019 года на Камчатку привлечены более 160 специалистов, а в сентябре текущего года в область приехали восемь терапевтов. "Но мы понимаем, что этого явно недостаточно", - признал он.

Губернатор также отметил проблему недооснащенности медучреждений области современным диагностическим оборудованием. Региональные власти принимают меры для исправления ситуации, заверил он. "Для осуществления профилактических мероприятий заменены шесть рентгеноустановок и маммограф, в следующем году работа по обновлению устаревшего диагностического оборудования будет продолжена, для этого мы значительно увеличили бюджетные ассигнования", - уточнил глава региона.

Ликвидация отставания

Для ликвидации отставания региона от целевых показателей по диспансеризации с августа медучреждения края работают в вечернее время и в выходные дни, привлекаются сторонние специалисты, ведется ежедневный мониторинг ситуации, добавил губернатор. Благодаря этим мерам число жителей, охваченных профилактическими осмотрами, увеличено почти на треть. При этом 72% жителей области - работающее население, и работодатели обязаны обеспечить ежегодное прохождение ими профилактического медицинского осмотра. Благодаря этому в регионе такой вид профосмотра прошли уже 30 тыс. жителей региона, отметил он.

Всего на 1 ноября, по словам Илюхина, профилактические осмотры прошли более 60% населения региона. До конца текущего года край "максимально приблизится к достижению целевых показателей", заверил он.

В 2019 году, согласно планам, диспансеризацию в РФ должны пройти более 61 млн человек, а к 2024 году число россиян, проходящих такие осмотры, должно превысить 70%. Как отметил Дмитрий Медведев на состоявшемся в четверг заседании правительства РФ, ряд регионов, в том числе Крым, Камчатка, Приморье и Еврейская автономная область, отстают по темпам проведения диспансеризации населения в текущем году.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичИлюхин, Владимир ИвановичРоссияКамчатский край
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