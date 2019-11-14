МИД РФ: Запад не должен делить людей на своих и чужих, оказывая гуманитарную помощь Сирии

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия призывает международное сообщество в вопросе оказания гуманитарной помощи Сирии отказаться от дискриминации людей по принадлежности к тем или иным политическим группам. Об этом заявил в четверг представитель МИД РФ Игорь Цариков на совместном заседании межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев и возрождению мирной жизни в Сирии.

"Несмотря на трудности на земле, в целом ситуация в Сирии постепенно нормализуется, вопреки прогнозам некоторых скептиков страна возвращается к мирной жизни. В этой связи хотели бы вновь подчеркнуть важность комплексного гуманитарного содействия Сирии. Россия последовательно выступает за мобилизацию международных усилий по оказанию гуманитарной помощи всем сирийцам на всей территории страны без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий", - сказал он.

Цариков отметил необходимость создания условий и содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии. "Особую обеспокоенность вызывают судьбы людей, находящихся в лагерях Эр-Рукбан и Эль-Холь, расположенных на неподконтрольных официальному Дамаску территориях, в которых сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация. Решение проблемы лагерей сможет обеспечить только восстановление над этими районами контроля правительства САР. Ожидаем, что в ближайшее время активный выход беженцев из Эр-Рукбана возобновится", - подчеркнул он.

Представитель МИД РФ также напомнил, что в настоящее время боевики аффилированных с США незаконных вооруженных формирований продолжают препятствовать выходу находящихся там мирных граждан и срывают процесс эвакуации, выдвигая новые необоснованные требования.

"Выражаем надежду, что в конце концов ведущие страны Запада во главе с США обратят внимание на бедственное положение сирийцев, вынужденных прозябать в упомянутых лагерях, начнут предпринимать действенные меры по их расформированию и возвращению беженцев к родным очагам", - заключил Цариков.